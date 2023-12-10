Як носити шапку з шарфом, щоб не виглядати безглуздо: п’ять стильних формул і ви — на піку моди (фото)

Розповідаємо, які базові комбінації підкреслять ваш образ

Шапка та шарф – такі ж повноцінні члени гардероба, як пальто, взуття чи модний пуховик. До того ж вони знаходяться біля обличчя та безпосередньо впливають на вашу зовнішність.

Про це йдеться у блозі purpur.stylist в Instagram. Стиліст підкреслює, що не можна вибирати шапку та шарф за принципом "ну, начебто нічого сидить". За її словами, все, що знаходиться біля портретної зони, має максимально актуально відповідати вашій колористиці та стилю.

Як підібрати шапку, шарф та рукавички — головні правила

Є кілька правил комбінації шарфів, шапок та рукавичок. Коли вони всі одного кольору, виходить занадто.

Тому 2 одиниці беремо акцентом, а 1 — у колір верхнього одягу:

Формула 1. Шапка та шарф одного кольору. Це розкішно та стильно. В одній колористиці вони дають єдину кольорову пляму біля обличчя. Тим самим його можна підсвітити та підкреслити. У цьому випадку стиліст рекомендує рукавички брати у колір взуття, сумки чи верхнього одягу.

Формула 2. Шапка кольору верхнього одягу та акцентний шарф. Стиліст зазначає, що це зона обличчя, а значить безліч кольорових акцентів (коли й шапка, і шарф, і пальто різних кольорів) треба робити, добре розуміючи власну колористику і навіщо ми це робимо.

Тому, як варіант, шапку та верхній одяг можна поєднати кольором, а шарф вибрати будь-якого контрастного кольору і зробити з нього яскравий акцент. Тоді рукавички підбираються або у колір шарфа, або шапки та верхнього одягу.

Формула 3. Кольоровий шарф та однотонна шапка. Це варіант для тих, хто хоче грамотно створити яскравий образ. Беремо принтований шарф, вибираємо одну з деталей принта і до її кольору додаємо однотонну шапку. У цьому випадку рукавички краще брати або в колір верхнього одягу, або в колір шапки.

Формула 4. Шапка та рукавички акцентного кольору. У цьому випадку шарф беремо в колір нашого верхнього одягу.

Шапка та рукавички акцентного кольору. У цьому випадку шарф беремо в колір нашого верхнього одягу. Формула 5. Шарф та шапка у колір верхнього одягу + акцентні рукавички та сумка. Такі образи переносять акцент на руки та сумку. Дуже добрий варіант, якщо потрібно скоригувати об’єм обличчя.

Стиліст додала, що звичайно, схем комбінацій може бути набагато більше. Але ці — базові, які допоможуть вам розібратися з тим, як скомбінувати неслухняну шапку і зробити її повноцінною частиною гардероба.

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