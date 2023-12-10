Затишне і зручне: 9 пар взуття, в яких ви точно не замерзнете взимку (фото)

Діставайте "дутики", уггі і байкерські чоботи

З приходом зими взуттєвий гардероб все-таки трохи звужується різноманітністю моделей і хочеться обрати щось більш затишніше та зручніше. Тому варто розглянути добірку пар, в яких не потрібно шукати компроміс — це взуття стильне, тепле та зручне.

Про тренди актуального взуття на зиму 2024 року розповіла український стиліст Ната Москаленко. Експерт відібрала девять моделей зимових пар.

Яке зимове взуття в моді 2024-ого

Мунбути, хутряні моделі та Ugg добре підійдуть для вихідних та заміських прогулянок. А замшеві труби, черевики на шнурівці будуть мати гарний вигляд в місті і суху морозну погоду.

Шкіряні жокейські, байкерські чоботи, ботфорти та чоботи-гетри на зручних широких підборах допоможуть не втратити стилю в мокрі та похмурі дні.

До речі, останні сезони відзначаються високою популярністю використання хутряних елементів у моді. Коли мова йде про більш практичні тенденції, особливо високо в ціні верхній одяг. Стиліст показала, як стильно носити шуби з овчини, еко та ретро-хутро.

Раніше ми писали про тренди прикрас зими 2024 року. Дізнайтесь, які обрати, щоб завжди мати стильний вигляд.