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Затишне і зручне: 9 пар взуття, в яких ви точно не замерзнете взимку (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Взимку має бути комфортно в будь-якому одязі та взутті Новина оновлена 10 грудня 2023, 20:45
Взимку має бути комфортно в будь-якому одязі та взутті. Фото Freepik

Діставайте "дутики", уггі і байкерські чоботи

З приходом зими взуттєвий гардероб все-таки трохи звужується різноманітністю моделей і хочеться обрати щось більш затишніше та зручніше. Тому варто розглянути добірку пар, в яких не потрібно шукати компроміс — це взуття стильне, тепле та зручне.

Про тренди актуального взуття на зиму 2024 року розповіла український стиліст Ната Москаленко. Експерт відібрала девять моделей зимових пар.

Яке зимове взуття в моді 2024-ого

Мунбути, хутряні моделі та Ugg добре підійдуть для вихідних та заміських прогулянок. А замшеві труби, черевики на шнурівці будуть мати гарний вигляд в місті і суху морозну погоду.

Шкіряні жокейські, байкерські чоботи, ботфорти та чоботи-гетри на зручних широких підборах допоможуть не втратити стилю в мокрі та похмурі дні.

чоботи гетри
коричневі замшеві чоботи
коричневі чоботи
білі мунбути
чорні лаковані чоботи
чорні лаковані чоботи
сірі уггі
чоботи до коліна
чорні чоботи

До речі, останні сезони відзначаються високою популярністю використання хутряних елементів у моді. Коли мова йде про більш практичні тенденції, особливо високо в ціні верхній одяг. Стиліст показала, як стильно носити шуби з овчини, еко та ретро-хутро.

Раніше ми писали про тренди прикрас зими 2024 року. Дізнайтесь, які обрати, щоб завжди мати стильний вигляд.

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#Мода #Взуття #Тренди