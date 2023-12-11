Замість шапки і капюшона: три модні способи носити шарф цієї зими (фото)

Шарф навіть може замінити шапку

Якщо ви з тих людей, хто не любить носити шапку взимку, але все ж таки турбується про своє здоров’я і не хоче мерзнути, значить ідеальним для вас стане варіант із носінням шарфа взимку. Ми вже розповідали про трендові аксесуари на грудень, а сьогодні ділимося ідеями образів із шарфами.

Як виявилося, є три модні способи носити шарф цієї зими, пише today.ua. Пропонуємо дізнатися про них детальніше.

Шарф-накидка

Модниці знають, що шарф – це багатофункціональний аксесуар, який допоможе створити стильний образ. Так шарф можна використовувати як стильну накидку на пальто або кардиган. Щоб при рухах він не сповзав зав’яжіть його вільними кінцями, перекрутіть і надягніть через голову.

Фото: Pinterest

Шарф-шапка

Шарф чудово зігріє взимку, його навіть можна використати замість головного убору. Є багато способів носити шарф на голові, підберіть той, який буде комфортним для вас і можете назавжди відмовитися від зимових шапок.

Фото: Pinterest

Шарф-кофта

Великий шарф із теплої натуральної тканини можна з легкістю перетворити на кофту чи кардиган. Головне правильно зав’язати його на тілі поверх, наприклад, базового гольфу. Так вам буде тепло, а головне, що виглядатиме ви дуже стильно і неординарно.

Фото: Pinterest

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