І з сукнями, і з брюками: модні правила, як носити угги цієї зими (фото)

З чим носити угги і як виглядати сучасно

Угги — універсальне зимове взуття, яке можна стильно вплітати в зимові образи. Як вважає стиліст Емма Лаутбайн, угги можна носити не тільки зі звичними джинсами-скінні, але і з сукнями. Ми вже розповідали, з яким взуттям носити довгий пуховик, а сьогодні ділимося, як вплітати у зимові образи угги.

Усі звикли, що угги носять із вузькими джинсами, але цей тренд уже в минулому, каже стиліст Емма Лаутбайн на своєму сайті. За її словами, також не варто зупинятися на базових чорному та коричневому відтінках.

Стиліст розповіла, що зараз є стильні способи освіжити образи з угги. Наприклад, спробуйте носити їх із трикотажними сукнями будь-якої довжини та доповнити образ довгим пальто. До такого образу також підійдуть в’язані шкарпетки, це виглядатиме стильно і вам буде затишно та тепло.

Фото: Pinterest

Носити угги можна і зі штанами, і навіть із джинсами, проте, як каже стиліст, краще вибирати моделі з широкими штанинами та вільний крій. Угги чудово вписуються у вуличний стиль і роблять образ затишним та трендовим.

Фото: Pinterest

Також стиліст рекомендує не зупинятися на базових відтінках угги, а пошукати щось яскравіше та зухваліше. З яскравими уггами ви виглядатимете особливо стильно.

Фото: Pinterest

За словами Емми Лаутбайн, угги можна носити взимку і з трикотажем, і зі светрами-оверсайз, і з піджаками, і з бомберами. До них підійдуть як пуховики, так і вовняні пальта. Головне грамотно все це поєднувати та не боятися яскравих акцентів та аксесуарів.

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