Будете іконою стилю: як і з чим носити джинси цієї зими
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Найтрендовіші ідеї з джинсами
Джинси вже давно увійшли до нашого гардеробу і стали базовим його елементом. Вони можуть використовуватися як для повсякденних образів, так і для більш вишуканих і парадних. Ми вже розповідали про тренди штанів цієї зими, а сьогодні ділимося, як і з чим поєднувати джинси в зимових образах.
Стилісти стверджують, що кожна модниця повинна мати у шафі кілька пар джинсів, пише tsn.ua. А правильно їх поєднуючи, можна стати справжньою іконою стилю.
З яким взуттям носити джинси взимку
Вузькі джинси-скінні чудово поєднуватимуться з елегантними ботфортами, створюючи вишуканий образ і підкреслюючи ноги. Також до джинсів відмінно підійдуть черевики-челсі та чоботи-труби з широкими халявами. До широких моделей джинсів краще підібрати затишні та зручні уггі.
Джинси та теплий верх
Джинси чудово поєднуються з теплими та об’ємними светрами, бомберами та короткими кардиганами. Для елегантніших образів вибирайте широкі піджаки оверсайз. Цього сезону у тренді будуть світлі, бежеві та кавові відтінки. Також до джинсів чудово підійдуть легкі блузи яскравих відтінків.
Джинси та верхній одяг
Джинси дуже універсальний предмет гардеробу, вони будуть стильно виглядати як з довгим пуховиком, так і з вовняним пальто і навіть з кислотного відтінку штучною шубою. Все залежить від крою джинсових штанів та загального задуму вашого образу.
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