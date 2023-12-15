Будете іконою стилю: як і з чим носити джинси цієї зими

Найтрендовіші ідеї з джинсами

Джинси вже давно увійшли до нашого гардеробу і стали базовим його елементом. Вони можуть використовуватися як для повсякденних образів, так і для більш вишуканих і парадних. Ми вже розповідали про тренди штанів цієї зими, а сьогодні ділимося, як і з чим поєднувати джинси в зимових образах.

Стилісти стверджують, що кожна модниця повинна мати у шафі кілька пар джинсів, пише tsn.ua. А правильно їх поєднуючи, можна стати справжньою іконою стилю.

З яким взуттям носити джинси взимку

Вузькі джинси-скінні чудово поєднуватимуться з елегантними ботфортами, створюючи вишуканий образ і підкреслюючи ноги. Також до джинсів відмінно підійдуть черевики-челсі та чоботи-труби з широкими халявами. До широких моделей джинсів краще підібрати затишні та зручні уггі.

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Джинси та теплий верх

Джинси чудово поєднуються з теплими та об’ємними светрами, бомберами та короткими кардиганами. Для елегантніших образів вибирайте широкі піджаки оверсайз. Цього сезону у тренді будуть світлі, бежеві та кавові відтінки. Також до джинсів чудово підійдуть легкі блузи яскравих відтінків.

Фото: Pinterest

Джинси та верхній одяг

Джинси дуже універсальний предмет гардеробу, вони будуть стильно виглядати як з довгим пуховиком, так і з вовняним пальто і навіть з кислотного відтінку штучною шубою. Все залежить від крою джинсових штанів та загального задуму вашого образу.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, що джинси "підкови" — новий тренд 2024 року. Як вони виглядають та з чим їх стильно носити.