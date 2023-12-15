Сніжинки, ялинки, ялинкові кулі: 3 модні ідеї манікюру для новорічної ночі (фото)

На чорному тлі такі малюнки будуть мати особливо крутий вигляд

Перед нами настання новорічних свят, і настав час подумати про новий дизайн нігтів. Якщо ви шукаєте щось оригінальне і хочете, щоб ваші нігті відбивали святкову атмосферу, варто спробувати чорний манікюр.

Цей вражаючий відтінок чудово поєднується з білим, нюдовим, рожевим та червоним. Це дозволяє створювати дивовижний новорічний дизайн нігтів.

"Телеграф" пропонує ідеї для манікюру з трьома новорічними елементами — зі сніжинками, новорічними ялинками та ялинковими кулями. На чорному тлі ці зображення будуть мати особливо вражаючий вигляд.

Чорний манікюр зі сніжинками

Сніжинки – ідеальний вибір для створення святкового манікюру до Різдва та Нового року. Цей стиль надає образу зимового дива, особливо якщо ви вирішите використати чорне тло і намалювати на ньому вишукані білі сніжинки.

Чорний манікюр з ялинковими кулями

Чорний манікюр, прикрашений золотим блиском та милими святковими ялинковими кулями, наповнюється вишуканістю та гламуром. Глибокий темний відтінок манікюру надає загадковості, а кольорові ялинкові кулі додають веселощів та святкового настрою. Цей дизайн створює унікальний акцент у новорічному манікюрі.

Темний манікюр з новорічною ялинкою

Чорний манікюр несе в собі таємничість ночі, але з додаванням новорічної ялинки на одному з нігтів він набуває особливої чарівності. Такий манікюр наповнить вас духом свята, роблячи ваш образ неповторним цього чарівного вечора.

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