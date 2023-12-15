Як стильно утеплитись цієї зими: п'ять моментів, яким варто приділити увагу (фото)

Стильних поєднань елементів зимового одягу безліч

Зазвичай взимку нам важче створювати стильні образи, які при цьому будуть зручними та теплими. Але якщо знати декілька корисних порад про стилізацію в цю пору, можна легко навчитись без проблем створювати теплі та модні аутфіти.

Як залишатися стильною взимку і не замерзнути, розповіли експерти блогу про моду і стиль pumpyourstyle. Як правило, треба звернути увагу на багатошаровість, аксесуари, натуральні тканини, устілки для взуття та термобілизну.

БАГАТОШАРОВІСТЬ

Найпопулярніший стилістичний прийом для створення складних та цікавих аутфітів, взимку виконує ще і зігріваючу функцію. Светр на плечі, жилетка поверх пальто, светр поверх сорочки, лонгслів та кардиган, спідниця на брюки — поєднань безліч!

АКСЕСУАРИ

Не варто нехтувати шарфами, шапками, рукавичками та гетрами. Взимку ці аксесуари не лише відіграють стилістичну роль, але й утеплюють образ.

НАТУРАЛЬНІ ТКАНИНИ

Інвестувати в вовну — це зимній must have. Ідеально, щоб пальто мало в складі мінімум 65% вовни, а підкладка була шовкова, або хоча б із віскози. Для трикотажних виробів діє аналогічне правило. Ідеальним є светр з домішками вовни та кашеміру. Така річ буде гріти і не буде колотися.

УСТІЛКИ ДЛЯ ВЗУТТЯ

Хто сказав, що осіннє взуття лише для осені? За допомогою устілок ви можете одягати улюблену пару навіть в морози!

ТЕРМОБІЛИЗНА

Ще один must have для морозних зим.

До речі, останні сезони відзначаються високою популярністю використання хутряних елементів у моді. Коли мова йде про більш практичні тенденції, особливо високо в ціні верхній одяг. Стиліст показала, як стильно носити шуби з овчини, еко та ретро-хутро.