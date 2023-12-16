Стильно, модно, але не для зими: від якого взуття краще відмовитись у холодний період і чому

Є кілька видів взуття, яке не підходить для зими

Взимку потрібно дуже ретельно підходити до вибору взуття. І те, що виглядає красиво та стильно, не завжди підходить для зимової погоди та опадів. Ми вже розповідали, як носити уггі цієї зими, а сьогодні ділимося, яке взуття абсолютно не підходить для холодного сезону.

Як виявилося, є кілька видів стильного взуття, яке хоч і виглядає красиво, але не підходить для морозної погоди, пише sobitie.com.ua. Пропонуємо дізнатися про них детальніше.

Яке взуття не підходить для зими

Кросівки

Кросівки — один із найзручніших видів взуття, вони легкі та зручні, а ще й неймовірно стильні. Однак взимку краще відмовитися від кросівок, особливо, якщо вони без утеплювача та хутряних устілок. Деякі моделі кросівок взагалі не підходять для зими, тому що не мають необхідної теплоізоляції для ніг. А багато кросів ще й мають слизьку підошву, що може бути небезпечно для прогулянок по ожеледиці та снігу.

Лофери

Лофери — це красиве та зручне взуття, яке зовсім не підходить для зими. Більшість моделей досить тонкі і мають слизьку підошву, що підвищує ризик упасти та травмуватися. Тож не варто заради гарного вигляду жертвувати безпекою взуття. Відкладіть лофери до весни і тепла.

Шкіряні туфлі

Та сама історія зі шкіряними туфлями. Вони не мають достатньої теплоізоляції і в них можна легко замерзнути взимку. До того ж вони швидко пропускають вологу, тому великий ризик застудитися.

Легкі кеди

Деякі модниці примудряються носити взимку навіть легкі кеди. У гонитві за стильними образами одягають легкі кеди, які зовсім не призначені для зимових прогулянок. Від такого взуття категорично потрібно відмовитись у холодний період.

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