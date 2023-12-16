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Вся палітра червоного і не тільки: головні тренди святкового манікюру (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Червоні нігті перекочували з осені Новина оновлена 16 грудня 2023, 17:09
Червоні нігті перекочували з осені. Фото instagram.com

Тренд на червоний лак не вщух з осіннього сезону

На порозі настання різдвяних і новорічних свят, і в цей період жінки прагнуть оновити свій вигляд, зробити його святковішим. Попри те, що українці зараз не мають часу на галасливі веселощі, невеличкі радості життя нікому не зашкодять. Пропонуємо створити святковий манікюр, який підвищить градус вашого стиля.

Український стиліст Ната Москаленко наголошує, що манікюр — це повноцінна частина образу, як і інші аксесуари, тому його теж потрібно продумувати в комплекті з луком по стилю та кольору, або обирати нейтральний варіант.

Експерт поділилась актуальними тенденціями святкового манікюру цього сезону. В моді в напрямку нейл-арту зараз:

  • різні види "французького" покриття
  • коричнево бежева гамма
  • так звані хромові покриття в нюдових відтінках
  • вся палітра червоного
  • металік
червоний манікюр
червоний манікюр
коричневі нігті
коричневий манікюр
манікюр золота втірка
білі нігті
френч
червоні нігті
нюдовий манікюр
нюдовий манікюр

Нагадаємо, що на порозі новорічні свята, тому важливо ретельно продумати свій образ для цих подій. Це включає вибір зачіски, макіяжу і манікюру. Одним із відмінних варіантів є білий новорічний манікюр.

Раніше ми писали, які дизайни манікюру вийшли з моди. Вони перетворять вас на колгоспницю.

Теги:
#Мода #Манікюр #Стиль #Різдво #Новий рік