Вся палітра червоного і не тільки: головні тренди святкового манікюру (фото)

Тренд на червоний лак не вщух з осіннього сезону

На порозі настання різдвяних і новорічних свят, і в цей період жінки прагнуть оновити свій вигляд, зробити його святковішим. Попри те, що українці зараз не мають часу на галасливі веселощі, невеличкі радості життя нікому не зашкодять. Пропонуємо створити святковий манікюр, який підвищить градус вашого стиля.

Український стиліст Ната Москаленко наголошує, що манікюр — це повноцінна частина образу, як і інші аксесуари, тому його теж потрібно продумувати в комплекті з луком по стилю та кольору, або обирати нейтральний варіант.

Експерт поділилась актуальними тенденціями святкового манікюру цього сезону. В моді в напрямку нейл-арту зараз:

різні види "французького" покриття

коричнево бежева гамма

так звані хромові покриття в нюдових відтінках

вся палітра червоного

металік

Нагадаємо, що на порозі новорічні свята, тому важливо ретельно продумати свій образ для цих подій. Це включає вибір зачіски, макіяжу і манікюру. Одним із відмінних варіантів є білий новорічний манікюр.

Раніше ми писали, які дизайни манікюру вийшли з моди. Вони перетворять вас на колгоспницю.