"Підсвітіть" свою красу однією річчю: круті образи з яскравим головним убором (фото)

Акцентний головний убір, або сила одного додатку

У зимовий період року часто стає для більшості людей звичкою обирати одяг чорного кольору. Проте, навіть у більш стримані образи, варто додавати трошки екстравагантності. Одним із простих, але вражаючих прийомів зимового стилю є використання яскравого акцентного головного убору.

Про це говорить український стиліст Матвій Калугін. За словами експерта, шапка, капор, балаклава, хустка чи бейсболка — абсолютно неважливо, яким буде цей головний убір! Обирайте свій улюблений колір, який буде підсилювати навіть найбільш базовий образ.

Чому акцентний головний убір настільки змінює образ

Головні убори розташовуються безпосередньо у портретній зоні. Ваше обличчя привертає до себе найбільше уваги. У першу чергу і більшу частину часу оточуючі дивляться не на ваше взуття чи штани, а саме на обличчя. Відповідно, актуальний головний убір у підходящій для вас колористиці не тільки "підсвітить" вашу красу, а й залишатиме вас у центрі уваги.

Головні убори порівняно недорогі. Простіше придбати 5 різнокольорових шапок, аніж 5 різнокольорових пар зимового взуття. А якщо ви обираєте базові моделі (без дизайнерських витребеньок і активного декору) – будьте впевненими, що такий головний убір ви зможете носити до різного верхнього одягу.

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