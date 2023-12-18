Купуйте це: які базові речі повинні бути в гардеробі в кожної у 2024 році

Що носити, щоб виглядати стильно

Насправді ідеальний гардероб — це не велика кількість речей, кожна з яких пасує лише під один образ. Треба вміти комбінувати. Найкращий гардероб — це капсульний. Такий варіант значно полегшує життя. Раніше ми вже розповідали про антитренди зими 2024. Тепер поговоримо про те, що варто купити, щоб виглядати стильно.

Всі ці базові речі можна комбінувати з іншими та почуватися комфортно. Про це розповіли на focus.

Туфлі на невисоких підборах

Такий варіант взуття створює гармонію між красою та зручністю. Туфлі, ботильйони чи високі чоботи на низьких підборах — все у тренді. Це дуже можна та комфортно.

Низькі підбори

Пальто з шарфом

Ці два елементи гардероба мають бути одного кольору. Так вони будуть доповнювати одне одного. Довжина не є важливою: від середини стегна або ж міді.

Пальто у поєднанні з шарфом

Джинси вільного крою

Скіні стали старомодними. Тепер у тренді мішкуваті джинси. Вони гарно поєднуються з в’язаними светрами та трикотажем. Майка або футболка пасуватимуть влітку.

Широкі джинси

Кардиган

Досить проста, але популярна річ. Їх варто поєднувати з джинсами.

Стильний кардиган

Спідниці довжини міді й максі

Мініспідниці поступаються довгим. Саме вони роблять силует жіночним та гріють взимку. Головне — правильно підібрати взуття і верх.

Спідниця максі

Сукня максі

Цього року що довша сукня то краще. Взимку можна носити сукню максі з довгими чоботами, а навесні із сандалями на плоскій підошві.

Сукня довжини максі

Раніше "Телеграф" розповідав, що краще взути під широкі джинси. Ці поради допоможуть вам виглядати стильно.