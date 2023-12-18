Затишно і тепло за будь-якої погоди: найтрендовіші головні убори на зиму 2024 (фото)

Утеплюємося на холодну зиму модно та затишно

Зима не час відмовлятися від стильних образів. Однак дуже важливо не мерзнути в холодний період. Особливої уваги вимагає голова, яка має бути в теплі у люті морози. Ми вже розповідали, що робити, щоб ноги не замерзли, а сьогодні ділимося, як стильно утеплитися з головними уборами.

Як пише "Телеграф", взимку у трендах кілька варіантів головних уборів — від звичних шапок біні до екстравагантних в’язаних балаклав. Пропонуємо дізнатися про них детальніше.

Шапка біні

Ця модель шапки стала класикою на холодну погоду. Тренд залишається актуальним і взимку 2024 року. Вибирайте яскраві зухвалі відтінки і створюйте незабутні образи цієї зими.

Балаклава

Балаклава – ще один писк зимової моди. Дизайнери пропонують різні варіації цього екстравагантного головного убору. Найкраще зупинитися на базових відтінках та натуральних матеріалах.

Берет

Цей головний убір більше асоціюється з осіннім гардеробом, проте, є й утеплені моделі, які чудово підійдуть для зими. Створюйте романтичні образи із цим головним убором.

Навушники

Якщо ви з тих модниць, хто постійно мерзне у вуха — навушники ідеальний варіант для вас. Вони підкреслять і не зіпсують вашу укладку і даруватимуть тепло.

Шарф

Стильний варіант для тих, хто не любить шапки. Шарфи з якісних натуральних матеріалів не тільки чудово зігрівають, а й роблять образ елегантнішим.

Раніше "Телеграф" розповідав, як бути на стилі цієї зими. Названо найтрендовіші аксесуари, які стануть у нагоді взимку.