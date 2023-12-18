Не вимагає укладки: найтрендовіша стрижка на зиму, яку не зіпсує шапка (фото)

Цю модну стрижку не зіпсує ні вітер, ні головний убір

Кожна дівчина прагне якнайменше часу витрачати на укладання і мати стрижку, яка не потребує особливого догляду. Взимку, коли ми носимо головні убори, потреба в універсальній стрижці загострюється. Ми вже розповідали про лайфхаки по догляду за зачіскою вдома, а сьогодні ділимося, яка стрижка на зиму буде найтрендовішою.

Як виявилося, є корейська стрижка Hush, яка не потребує особливого догляду та може бути універсальною для будь-якого типу обличчя, пише focus.ua. Ця стрижка буде на піку трендів цієї зими.

Стрижка Hush чи hush cut

Це м’яка багатошарова стрижка, яка чудово поєднується з чубчиком різної довжини та форми або укороченими пасмами по контуру обличчя.

Фото: Pinterest

Ця стрижка з "пір’ям" прийшла до нас від корейських модниць і швидко завоювала довіру, оскільки не вимагає особливого догляду та виснажливих укладок. Вона чудово тримає об’єм та підкреслює риси обличчя.

Фото: Pinterest

Головною особливістю цієї стрижки є те, що її не зіпсує навіть носіння головного убору чи вітер на вулиці під час прогулянки. Варто лише злегка розправити волосся руками після шапки та пасма повернутися до нормального стану.

До речі, таку стрижку часто вибирають знаменитості. Так, наприклад, зі стрижкою Hush ходить акторка Дженна Ортега.

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