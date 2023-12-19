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Нюдові чи яскраві: які кольори будуть модними у 2024 році

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Автор
Модні кольори 2024
Модні кольори 2024. Фото lifestyle.24tv.ua

Які кольори будуть у тренді в 2024 році

Модні кольори 2024: яскравий жовтий та трендовий персиковий

Все частіше можна помітити, що в моду повертаються колишні тренди та кольори. Цьогоріч можна впевнено сказати, що мода не дуже швидкоплинна. Раніше ми вже розповідали, які базові речі будуть у тренді у 2024 році. Тепер поговоримо про те, які кольори будуть модними в наступному році.

2024-й стане роком яскравих барв та цікавих рішень. Любителі насичених образів точно будуть у захваті в наступному році. Про це розповіли на vikna.

Кольори, що будуть модними у 2024

Персиковий

Цей колір дозволяє експериментувати з формою та текстилем. Персиковий стане головним в найпопулярнішим в наступному році.

Персиковий колір
Персиковий колір

Глибокий синій та мʼякий блакитний

Глибокий синій вважається королівським. Він чудово підкреслить риси обличчя та фігури. М’який блакитний додасть образам легкості.

Синій образ
Синій образ

Вишнево-червоний

Цей насичений колір додасть яскравості в образ. Відтіни червоного вже були у тренді у 2023 році. У колекціях весна/літо бренду Gucci та AKNVAS вже присутні темно-червоні спідниці зі шкіри.

Червоний образ
Червоний акцент в образі

Millennial pink або мʼякий рожевий

Цей колір не перестане бути актуальним і у 2024 році після такого буму у 2023. Рожевий відтінок модний не тільки в образах, а й в інтер’єрі.

М'який рожевий образ
Рожевий колір - тренд 2024

Металік

Тренд на металік не проходить вже кілька сезонів підряд. Минулого сезону металік був дуже популярним у взутті та аксесуарах. Тепер можна очікувати збільшення кількості металевих образів з голови до ніг.

Металік образ
Металік - тренд 2024

Фісташковий та насичений зелений

2024-й — рік Зеленого Дерев’яного Дракона. Цілком очікуваною є поява зелених тонів у цьогорічній моді. Фісташковий додасть легкості та свіжості весняним та літнім образам.

Зелений образ
Зелений образ

Бузковий

Лавандовий колір був у тренді минулого літа і залишиться в тренді наступного року. Цей відтінок не сезонний, можна носити його цілий рік.

Бузковий образ
Бузковий - тренд 2024

Канарково-жовтий

Такий яскравий колір буде підіймати настрій у похмурі дні. Можна створювати монохромні образи або ж додавати цей відтінок у якості акценту.

Канарково-жовтий образ
Канарково-жовтий буде модним у 2024

Раніше "Телеграф" розповідав, з чим носити кардиган, щоб виглядати стильно.Ми поділилися цікавими ідеями.

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#Мода #Тренди