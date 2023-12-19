Нюдові чи яскраві: які кольори будуть модними у 2024 році

Які кольори будуть у тренді в 2024 році

Модні кольори 2024: яскравий жовтий та трендовий персиковий

Все частіше можна помітити, що в моду повертаються колишні тренди та кольори. Цьогоріч можна впевнено сказати, що мода не дуже швидкоплинна. Раніше ми вже розповідали, які базові речі будуть у тренді у 2024 році. Тепер поговоримо про те, які кольори будуть модними в наступному році.

2024-й стане роком яскравих барв та цікавих рішень. Любителі насичених образів точно будуть у захваті в наступному році. Про це розповіли на vikna.

Кольори, що будуть модними у 2024

Персиковий

Цей колір дозволяє експериментувати з формою та текстилем. Персиковий стане головним в найпопулярнішим в наступному році.

Персиковий колір

Глибокий синій та мʼякий блакитний

Глибокий синій вважається королівським. Він чудово підкреслить риси обличчя та фігури. М’який блакитний додасть образам легкості.

Синій образ

Вишнево-червоний

Цей насичений колір додасть яскравості в образ. Відтіни червоного вже були у тренді у 2023 році. У колекціях весна/літо бренду Gucci та AKNVAS вже присутні темно-червоні спідниці зі шкіри.

Червоний акцент в образі

Millennial pink або мʼякий рожевий

Цей колір не перестане бути актуальним і у 2024 році після такого буму у 2023. Рожевий відтінок модний не тільки в образах, а й в інтер’єрі.

Рожевий колір - тренд 2024

Металік

Тренд на металік не проходить вже кілька сезонів підряд. Минулого сезону металік був дуже популярним у взутті та аксесуарах. Тепер можна очікувати збільшення кількості металевих образів з голови до ніг.

Металік - тренд 2024

Фісташковий та насичений зелений

2024-й — рік Зеленого Дерев’яного Дракона. Цілком очікуваною є поява зелених тонів у цьогорічній моді. Фісташковий додасть легкості та свіжості весняним та літнім образам.

Зелений образ

Бузковий

Лавандовий колір був у тренді минулого літа і залишиться в тренді наступного року. Цей відтінок не сезонний, можна носити його цілий рік.

Бузковий - тренд 2024

Канарково-жовтий

Такий яскравий колір буде підіймати настрій у похмурі дні. Можна створювати монохромні образи або ж додавати цей відтінок у якості акценту.

Канарково-жовтий буде модним у 2024

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