Яскравий манікюр для справжніх леді: топ-5 вишуканих ідей на короткі нігті (фото)

Яскраві відтінки та дизайни для коротких нігтів

Не всі модниці люблять довгі гострі нігті, комусь більше до вподоби короткі акуратні нігті. Однак, невелика довжина нігтьової пластини зовсім не привід відмовлятися від яскравих відтінків та вишуканих дизайнів. Ми вже розповідали, які нігті зробити на Новий рік, а сьогодні ділимося найяскравішими модними дизайнами на короткі нігті.

Як пише "Телеграф", цієї зими будуть у тренді яскраві зелені та акуратні нюдові відтінки у манікюрі. Також можна доповнювати дизайни нігтів сяючими блискітками та мінімалістичними малюнками.

Червоні нігті

Червоні короткі нігті акуратної форми — справжня вишукана класика. Взимку модниці все частіше обирають червоний манікюр, особливо у період свят.

Фото: Pinterest

Зелені нігті

Зелені відтінки в манікюрі будуть на піку трендів на початку року, тому що 2024 — це час Зеленого Дракона. Експериментуйте з відтінками та дизайнами в зелених тонах і не помилитеся.

Фото: Pinterest

Нюдові нігті

Нюд у бежевих та молочних відтінках — ідеальний варіант для коротких нігтів. Розбавити його можна дизайном френч і легким мерехтінням блискіток.

Фото: Pinterest

Малюнки та дизайни

Навіть на коротких нігтях досвідчені ней-майстри зможуть зробити хитромудрі малюнки та модні дизайни з блискітками або стразами.

Фото: Pinterest

Яскраві відтінки

Якщо душа бажає, можна хоч кожен ніготь зробити різного яскравого відтінку. Або зробіть яскравий однотон, який буде ефектно виглядати на коротких нігтях.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав про головні тренди святкового манікюру. Уся палітра червоного і не лише.