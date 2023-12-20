Для святкового настрою: як стильно вплітати в образи різдвяний светр (фото)
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Як носити забавні різдвяні светри цієї зими
Незабаром українці відзначатимуть новорічно-різдвяні свята, а отже саме час діставати з шафи забавні різдвяні светри. Цей елемент гардеробу можна стильно вплітати в образи цієї зими. Ми вже розповідали про найтрендовіші головні убори на зиму, а сьогодні ділимося ідеями, як вплітати в образи різдвяний светр.
У зимових колекціях дизайнерів на цей сезон присутні як затишні джемпери з малюнками оленів та сніжинок, так і теплі светри з різноманітними геометричними формами-малюнаками у різдвяній стилістиці, пише bigmir.net. Розбираємось, як поєднувати святкові светри у щоденних образах.
З чим носити різдвяний светр у зимових образах
Джинси
Найпростіше, але від цього не програшне поєднання – це різдвяний светр та улюблені джинси. Залежно від колірної гами підбирайте аксесуари до образу і будете в тренді.
Легінси
Практичний і стильний образ можна створити з легінсами базового відтінку, найкраще чорного, та "светром з оленями" оверсайз. Таке поєднання можна доповнити черевиками челсі або затишними уггами.
Біла сорочка
Щоб зробити образ більш ошатним і вишуканим, можна під об’ємний різдвяний светр одягнути білу сорочку або блузку, щоб було видно комір. Таке поєднання зробить ваш образ більш елегантним і святковим.
Міні/міді спідниці
Чудово різдвяні светри поєднуються і зі спідницями — як із довжиною міді, так і з міні. Прекрасно підійдуть джинсові спідниці або класичний варіант олівець.
Раніше "Телеграф" розповідав про найтрендовіші аксесуари, які стануть у нагоді в грудні. Будь на стилі цієї зими.