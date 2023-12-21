Потворні різдвяні светри: крінж чи останній писк святкової моди (фото)

Що таке Ugly Christmas Sweaters?

Ви точно бачили в американських фільмах чи серіалах традицію, коли на різдвяні та новорічні вечірки персонажі приходили у дивних і навіть потворних різдвяних светрах.

Як пише "Телеграф", у західній культурі це вже справжня традиція і під час свят навіть влаштовують тематичні вечірки та конкурси, присвячені Ugly Christmas Sweaters — Потворному різдвяному светру.

Ugly Christmas Sweaters — це по суті будь-який светр з різдвяною тематикою, який можна вважати смішним, дивним чи крінжовим. Тобто ці светри настільки потворні та дивні, що від цього навіть виглядають мило.

Різдвяні светри бувають дуже різними, у тому числі парними. Фото: Pinterest

Батьком Ugly Christmas Sweaters називають американського коміка Білла Косбі. Він носив потворні светри у всіх випусках свого "Шоу Косбі", яке виходило з 1984 по 1992 рік. Причому дивні потворні светри носив не лише сам комік, а й уся знімальна група проекту.

Комік Білл Косбі. Фото: cnn.com

До речі, у 2016 році Музей мадам Тюссо в Лондоні вбрав в Ugly Christmas Sweaters воскові фігури всієї королівської родини. Хоча, погодьтеся, вони більше милі, ніж потворні.

Королівська родина у різдвяних светрах. Фото: bit.ua

В Україні традиція потворних різдвяних светрів не є настільки поширеною. Однак, светри з дивними малюнками та крінжовими дизайнами навіть у нас можна купити, особливо в інтернеті. Так що, чому б не влаштувати веселу вечірку з друзями на Новий рік чи Різдво, і прийти на неї в Ugly Christmas Sweaters.

А бувають і такі різдвяні светри. Фото: Pinterest

А ось стильні і навіть ошатні різдвяні светри. У такому й на корпоратив не соромно прийти. Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, який светр вибрати на зиму. Сім модних трендів, які зігріють та піднімуть настрій.