Потворні різдвяні светри: крінж чи останній писк святкової моди (фото)
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Що таке Ugly Christmas Sweaters?
Ви точно бачили в американських фільмах чи серіалах традицію, коли на різдвяні та новорічні вечірки персонажі приходили у дивних і навіть потворних різдвяних светрах.
Як пише "Телеграф", у західній культурі це вже справжня традиція і під час свят навіть влаштовують тематичні вечірки та конкурси, присвячені Ugly Christmas Sweaters — Потворному різдвяному светру.
Ugly Christmas Sweaters — це по суті будь-який светр з різдвяною тематикою, який можна вважати смішним, дивним чи крінжовим. Тобто ці светри настільки потворні та дивні, що від цього навіть виглядають мило.
Батьком Ugly Christmas Sweaters називають американського коміка Білла Косбі. Він носив потворні светри у всіх випусках свого "Шоу Косбі", яке виходило з 1984 по 1992 рік. Причому дивні потворні светри носив не лише сам комік, а й уся знімальна група проекту.
До речі, у 2016 році Музей мадам Тюссо в Лондоні вбрав в Ugly Christmas Sweaters воскові фігури всієї королівської родини. Хоча, погодьтеся, вони більше милі, ніж потворні.
В Україні традиція потворних різдвяних светрів не є настільки поширеною. Однак, светри з дивними малюнками та крінжовими дизайнами навіть у нас можна купити, особливо в інтернеті. Так що, чому б не влаштувати веселу вечірку з друзями на Новий рік чи Різдво, і прийти на неї в Ugly Christmas Sweaters.
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