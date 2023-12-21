Манікюр "вирви око": зухвалі ідеї дизайну нігтів для сміливих модниць (фото)

Настав час для експериментів

Якщо ви втомилися від легких нюдових дизайнів нігтів чи класичного червоного манікюру, може варто спробувати щось нове та незвичайне? Ми вже розповідали про яскравий манікюр для справжніх леді, а сьогодні ділимося ідеями у стилі "вирви око" для найсміливіших модниць.

"Телеграф" зібрав найзухваліші ідеї та дизайни манікюру для експериментів цієї зими.

Білий, але не молочний

Зазвичай дівчата обирають не сліпучо білий колір, а м’якіший, молочний або ніжно-рожевий манікюр. Однак, в рамках експерименту можна спробувати зробити сліпучо білий колір, який підійде як для коротких, так і для нігтів.

Фото: Pinterest

Космічний манікюр

Такий манікюр виконується за допомогою спеціальних відтінків, втирки або навіть з використанням магнітів та спеціального топового покриття. Виглядає космічний манікюр яскраво та дуже ефектно.

Фото: Pinterest

Стиль металік

Ще одна варіація дуже яскравого і навіть зухвалого манікюру – це стиль металік. Найчастіше на чорне основне покриття наноситься спеціальна втирка, яка надає відтінку та сяйва.

Фото: Pinterest

Більше страз

Зробити манікюр у стилі "вирви око" можна і з використанням стразів, каміння та інших елементів декору для нігтів.

Фото: Pinterest

Малюнки та принти

В якості експерименту можна зробити манікюр з малюнками і принтами, наприклад, у тій же новорічній тематиці. Такий манікюр привертатиме увагу і подарує святковий настрій.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав про головні тренди святкового манікюру. Уся палітра червоного і не лише.