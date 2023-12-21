Немає часу порпатись у шафі: 9 зимових формул, які підійдуть кожній (фото)

Не обов’язково копіювати формулу "один в один"

Найлегший спосіб створити актуальний образ — скористатися формулою, до якої можна включити свій власний гардероб. Стильові формули образів на зиму будуть корисні тим, хто бажає мати стильний вигляд, але не має достатньо часу для детального відбору та поєднання речей.

Експерти блогу про моду і стиль PUMP представили 9 формул зимових образів. Вони будуть актуальними в цьому сезоні та підійдуть кожній.

Аби створити стильний образ, не обов’язково копіювати формулу "один в один". Деякі речі можна замінювати на ті, що ви вже маєте в гардеробі і які мають схожі характеристики з речами з формул. Наприклад, коротку шубу можна сміливо замінити на короткий пуховик, — головне аби річ була об’ємною.

Пальто максі + капор + чоботи

Пальто максі + светр з високим коміром + штани вільного крою + чоботи + светр на плечі

Трикотажний костюм + високі чоботи

Шуба + лонгслів + шкіряні штани + кросівки

Коротка шуба + светр + спідниця кілт + кросівки

Пальто максі + джинсовий комбінезон + чоботи з гострим мисом

Шкіряне пальто в анімалістичний принт + лонгслів + шкіряні штани + чоботи

Блейзер + мереживні штани + чоботи з гострим мисом (для морозних днів для цієї формули шуба чи пальто довжини максі підійде якнайкраще)

Дублянка + лонгслів + шкіряні штани + грубі чоботи

Раніше ми писали, як залишатися стильною зимою і не замерзнути. Стильних поєднань елементів зимового одягу безліч.