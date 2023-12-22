Квадратний носок і плетені сандалі: які моделі взуття вийдуть з моди у 2024
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Яке взуття стилісти визначили антитрендами у 2024 році
Звичайно ж, ми самі обираємо, що вдягати чи взувати. Однак експерти моди мають свою думку на це. Раніше ми вже розповідали, які базові речі варто купувати у 2024. Тепер поговоримо про антитренди на взуття наступного року.
Є деякі моделі взуття, які у 2024-му році вийдуть з моди. Про них розповіло видання
Армійські черевики
Досить довго ці брутальні чоботи були на піку популярності. Їх можна було ввести в будь-який образ. Однак стилісти радять краще обирати варіанти з гострим носком. план.
"Батькові" кросівки
Мода на це взуття пішла з 90-х. Вони мали популярність через свою масивність. У 2024-му році краще обирати пласкі і тонкі кросівки.
Топсайдери
Ця модель взуття продавалася у різних кольорах та дизайнах. Однак у 2024-му варто надати перевагу класичним лоферам.
Шльопанці
Це взуття одне з найпопулярніших влітку. Однак не у 2024-му. Краще обрати елегантні мюлі. Вони гарно пасуватимуть до кюлотів.
Квадратний носок
Таке взуття набрало піку своєї популярності у 2021-му. А в наступному році краще обирати моделі з загостреним або закругленим носком.
Раніше "Телеграф" розповідав, які речі стануть антитрендами у 2024-му. Ми поділилися, що стилісти не радять носити в наступному році.