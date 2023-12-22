Зимові пейзажі на нігтях: ідеї манікюру на Різдво, які піднімуть святковий настрій (фото)

Червоний та синій кольори – одні з фаворитів цього сезону

Різдво та Новий рік відчиняють двері до зимової казки, яка надихає не лише дітей, а й дорослих. Адже навіть серед дорослих живе бажання випробувати чудеса, особливо в такий важкий для українців час. Щоб зустріти свята з елегантністю, пропонуємо жінкам зробити барвистий манікюр, який на Різдво точно підніме настрій!

Фаворитами зимового сезону вважаються червоний та синій кольори. Ці відтінки ідеально підходять для створення святкового манікюру, особливо якщо використовувати блискітки та кристали як декор.

Зимові пейзажі, такі як засніжений ліс, надають манікюру особливого шарму. У такому новорічному манікюрі відчуватиметься чарівна атмосфера. "Телеграф" вибрав кілька дизайнів різдвяного манікюру як приклади, які можна легко перенести на свої нігті з вашим улюбленим майстром нейл-арту.

Сніговик, лось та інші популярні новорічні персонажі з мультиків

Новорічні кульки

Аплікації у відтінках золота та срібла

Зимовий ліс

Ялинка в декорі

Зірки та пластівці снігу

Нагадаємо, що на порозі новорічні свята, тож важливо ретельно продумати свій образ для цих подій. Це включає вибір зачіски, макіяжу та манікюру. Одним із відмінних варіантів є білий новорічний манікюр.

Раніше ми писали, які дизайни манікюру вийшли з моди. Вони перетворять вас на колгоспницю.