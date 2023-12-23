Немодно і не сподобається Дракону: у яких кольорах не можна зустрічати Новий рік 2024
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Якщо ви виберете вбрання з цих 4 відтінків — удачі не чекайте
До зустрічі Нового 2024 року залишилося лише кілька лічених днів. Це означає, що вже зараз можна розпочинати вибір вбрання на свято. Згідно з китайською традицією, Зелений Дерев’яний Дракон, який пануватиме над наступними 12 місяцями, вважається шанованою істотою. Щоб заручитися підтримкою цієї зодіакальної істоти, необхідно знати, які кольори йому особливо подобаються, а які можуть роздратувати Дракона.
Щоб не накликати невдачі та проблеми у 2024 році, астрологи радять уникати у новорічних образах 4 кольори. Вони в цей період не тільки нещасливі, але ще й неактуальні, пише unian.
У яких кольорах не можна зустрічати 2024 рік Дракона
- гіркий шоколад
- темно-жовтий
- чорний
- синій
Дракон не буде в захваті від таких відтінків, оскільки вони асоціюються зі спокоєм, умиротворенням і, можливо, навіть буденністю. Навпаки, символ року підтримує енергійних людей, які готові опинитися в центрі уваги. Якщо ви оберете сукню в одному з перерахованих чотирьох кольорів, не варто розраховувати на удачу.
Раніше український дизайнер Андре Тан розповів, у чому зустріти Новий рік 2024, щоб задобрити Дракона. Важливо вибрати не тільки правильний колір одягу, але й матеріал та аксесуари.