Будете найрозкішнішою: найяскравіші образи на Новий рік 2024

Обравши один з цих образів, ви будете сяяти в новорічну ніч

До Нового року залишилися лічені дні. Багато хто не встиг купити новорічний образ. Саме тому ми підготували для вас декілька стильних та яскравих варіантів. А раніше ми вже розповідали, який манікюр зробити на Новий рік.

2024 — рік Зеленого Дерев’яного Дракона. Ця тварина любить зелений, червоний та синій кольори. Однак не тільки цим кольорам Дракон надає перевагу. Про це розповіли на unian.

Найяскравіші образи на Новий рік

Блискучий костюм

Срібло та золото — чудові кольори для привернення уваги Дракона. Довга спідниця з вирізом і короткий топ матимуть гарний вигляд та ви зберете на собі багато поглядів. Сміливо обирайте такий костюм для святкування Нового року.

Стильний блискучий костюм

Костюм в сіточку

Коротка спідниця і топ в сіточку матимуть дуже лаконічний вигляд. Такий варіант вбрання чудово підкреслить вашу фігуру та зверне увагу багатьох.

Костюм в сіточку

Брючний костюм

На перший погляд, брючний костюм — лише для офісу. Однак є нюанс. Якщо вдосконалити його гарними прикрасами, підборами і вечірнім макіяжем, такий костюм стане чудовим образом для святкування Нового року.

Брючний костюм з акцентними деталями

Вечірня сукня

Варто звернути увагу на більш стилізовані варіанти суконь. Підберіть вдалий корсет. Він гарно підкреслює груди і талію. Можете також взяти грубі чоботи, а не підбори.

Вечірня сукня з корсетом

Сукня з рукавами-ліхтариками

Цей образ є дуже стильним. Якщо обрати сукню з декольте, це справить враження на багатьох. Також не варто купувати сукню, яка буде надто довгою.

Сукня з рукавами-ліхтариками

Раніше "Телеграф" розповідав, які кольори будуть модними у 2024. В наступному році насичені відтінки буде трендовими.