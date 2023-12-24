Як вибрати і з чим поєднувати стильні вовняні спідниці взимку (фото)

Модний тренд на зиму 2024

Зазвичай взимку дівчата ховають сукні та спідниці подалі в шафу до тепліших часів. Однак, як вважають стилісти, зима не час відмовлятися від стильних спідниць, головне підібрати цей предмет гардеробу правильно. Ми вже розповідали, як вплітати в образи різдвяний светр, а сьогодні ділимося, як і з чим носити вовняні спідниці взимку.

Звичайно, взимку потрібно підбирати гардероб відповідно до погоди, тому саме щільні вовняні спідниці відмінний варіант, пише today.ua. Вони не дадуть замерзнути і виглядатимуть дуже стильно та елегантно.

Як вибрати модний фасон і з чим носити вовняні спідниці

Прямий крій

Одним із найпопулярніших трендів стали вовняні спідниці класичного прямого крою. Зупиніть свій вибір на довжині міді і сміливо вплітайте у ділові та щоденні образи вовняну спідницю. Цей крій відмінно підходить різним типам фігури, а висока посадка гарно підкреслює талію та стегна. Носити таку спідницю можна з базовими водолазками, кардиганами, піджаками.

Фото: Pinterest

А-силует

Класичний А-силует не виходить із моди і чудово виглядає на будь-якому типі фігури. Так що можете сміливо обирати вовняну спідницю такої моделі. Зверніть увагу на більш короткі та середні за довжиною фасони. Не обов’язково носити однотонні спідниці, можна вибрати геометричний принт. До такої спідниці можна взути черевики челсі або чоботи-труби.

Фото: Pinterest

Довжина максі

Щоб точно не змерзнути взимку та залишатися стильною, розгляньте варіанти максі довжини вовняних спідниць. У такій спідниці вам буде тепло та затишно, а виглядатимете ви дуже елегантно. Тут найкраще зупинитися на базових відтінках, але і принт-клітинка буде виглядати ультрамодно.

Фото: Pinterest

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