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Зелений, червоний та нюдовий кольори: ось як прикрасити нігті для зустрічі Нового 2024 року (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Зелений дизайн манікюру актуальний особливо у рік Зеленого Дракона 2024 Новина оновлена 24 грудня 2023, 19:54
Зелений дизайн манікюру актуальний особливо у рік Зеленого Дракона 2024. Фото instagram.com

Створіть зимовий дизайн манікюру, намалювавши три актуальні кольори

Рік Кролика порадував нас численними трендами у нейл-арт-індустрії. Але напередодні Нового року 2024, який уособлюватиме Зелений Дракон, важливо стежити за новими напрямками у світі манікюру.

Цього сезону особливо актуальними кольорами для ваших нігтів будуть зелений, червоний та нюдовий. "Телеграф" пропонує нарядитись у новорічну ніч у гарне вбрання та завершити образ манікюром трендового дизайну. Дивіться та обирайте на свій смак!

Зелений манікюр

Прикрасьте зелений фон блискітками та білою ялинкою. Або застосуйте стрази, щоб створити зображення сніжинок та новорічних прикрас.

Зелений манікюр
зелені нігті
Зелений манікюр
зелені нігті
Зелений манікюр
зелені нігті
Зелений манікюр

Червоний манікюр

Всі нігті пофарбуйте в червоний колір, а на одному з них додайте малюнок білої сніжинки або ялинки. Також можна покрити один із нігтів прозорим лаком і намалювати на ньому келих із червоним вином або зобразити Санта-Клауса у червоній шапці.

Червоний манікюр
червоні нігті
Червоний манікюр
червоні нігті
Червоний манікюр

Нюдовий манікюр

Додайте до нього золотий блиск. Ви також можете створити зимовий дизайн, намалювавши різні елементи, такі як сніжинки, зірочки або лінії, що нагадують упаковку цукерок. Нюдовий фон можна доповнити візерунками, наприклад, у вигляді плетеного светра.

Нюдовий манікюр
нюдові нігті
Нюдовий манікюр
нюдові нігті
Нюдовий манікюр
нюдові нігті

Раніше український дизайнер Андре Тан розповів, у чому зустріти Новий рік 2024 року, щоб задобрити Дракона. Важливо вибрати не тільки правильний колір одягу, але й матеріал та аксесуари.

Теги:
#Мода #Манікюр #Стиль #Новий рік