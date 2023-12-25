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Не лише зелений та золотий: у яких кольорах зустрічати рік Дракона 2024 для привернення щастя та успіху

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Яку сукню обрати на новий рік Новина оновлена 25 грудня 2023, 09:46
Яку сукню обрати на новий рік. Фото Freepik

Названі головні кольори Нового року

Рівно за тиждень українці зустрічатимуть Новий 2024 рік, який пройде під покровительством Зеленого Дерев’яного Дракона. Щоб привернути щастя, багатство та удачу в новому році, потрібно вибрати відповідне вбрання для новорічної ночі.

Як пише "Телеграф", головні відтінки цього року – зелений, золотистий та вогненно-червоний. Саме у вбраннях цього кольору потрібно зустрічати рік Дракона 2024 року. Однак, є й інші "щасливі" кольори.

У чому зустрічати Новий рік 2024

Для святкової вечірки ідеальним варіантом буде сукня насиченого смарагдового, соковито-зеленого або оливкового відтінку. Сміливо вибирайте фасони з паєтками та яскравими золотистими елементами. Також доречною буде золотиста чи вогненно-червона сукня із золотавим декором або блискітками.

сукні на новий рік
Фото: Pinterest

Однак, не лише зелені, золотисті та червоні відтінки приваблюють Дракона. У новорічну ніч можна вибрати вбрання та інші відтінки, які також принесуть вам щастя, успіх, життєву енергію та радість.

образи на новий рік
Фото: Pinterest

Наприклад, можна одягнути сукні та костюми білого, помаранчевого, сріблястого, яскраво-рожевого, бордового та фіолетового кольорів. Ці відтінки також сподобаються символу року Дракону. Доповнити вбрання можна золотистими та сріблястими прикрасами, а також паєтками, стразами та яскравою біжутерією та аксесуарами.

вбрання на новий рік
Фото: Pinterest

Яких кольорів потрібно уникати

Вважається, що у 2024 році треба уникати всіх темних відтінків. Для святкової вечірки не підійдуть чорний, темно-синій, коричневий та сірий відтінки.

маленьке чорне плаття
Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, як прикрасити нігті для зустрічі Нового 2024 року. Зелений, червоний та нюдовий – головні кольори.

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#Новий рік 2024 #мода на новий рік