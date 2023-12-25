Витончений манікюр з блискітками: топ-5 варіантів (фото)

Блискітки можна використати делікатно, щоб нігті мали елегантний вигляд

Блискучий дизайн нігтів завжди дуже кидається у вічі та асоціюється із феєрверком, святом, зірковістю, атмосферою радості. Проте блискітки можна використати делікатно, аби манікюр був вишуканим та елегантним, без "перегибів".

"Телеграф" зібрав модні ідеї декору нігтів, які матимуть ефектний вигляд і на свято, і в будень. Обирайте те, що до душі.

Блискітки в зоні кутикули

Такий варіант декору передбачає зосередженість блиску ніби під склом. Це додає картинці глибини та створює нові грані.

Ніжний варіант манікюру

Прожилки у вигляді натурального каменю

Декор знаходиться не в глибині покриття гелю, а зверху тонкою смужкою або ж можна розсипати камінчики, наче зорі.

Манікюр з камінчиками

Манікюр на короткі нігті

Гель-лак ніжних кольорів та блискітки в зоні кутикули візуально видовжують нігті. Такі нігтики мають не менш вишуканий вигляд, ніж нарощені нігті. Можна трохи їх оздобити золотом.

Нігті з елементами золота

Хижий манікюр з блискітками

Чорні нігті з блискітками у різних варіаціях мають дещо фатальний вигляд. Магнетично і красиво.

Чорний з блискітками - це завжди виклик

Французький манікюр з блискітками

Французький манікюр завжди в моді. Його можна дещо увиразнити, додавши на кінчики пальців блиску.

Французький манікюр

Раніше "Телеграф" писав, які зухвалі варіанти манікюру можна зробити на Новий рік. Сміливі модниці можуть погратися кольорами.