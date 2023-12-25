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Зніміть це негайно: якщо вам за 40, ці речі вас точно зістарять (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Ці антитренди порушують елегантність Новина оновлена 25 грудня 2023, 21:17
Ці антитренди порушують елегантність. Фото Freepik

Такий одяг ніяк не додаватиме молодості та краси

Як досягти вражаючого вигляду для жінки середнього віку? Перш за все, стилісти радять провести ревізію свого гардероба і позбавитися речей, які можуть надавати вам зайві роки.

Відмовляйтеся від таких речей, якщо вам за сорок, тому що вони можуть спотворити вашу подобу, надаючи зайві роки, пише tsn. Обговорімо, що слід уникати в одязі, якщо вам за сорок.

Капрі

Вони не найкраще підкреслюють фігуру. Крім того, капрі, окрім того, що давно втратили актуальність, візуально вкорочують ноги.

Капрі

Бермуди

Ще одним небажаним елементом гардероба є бермуди, що також вкорочують ноги і надають образу зайвих років. Позбутися їх рекомендується якнайшвидше.

Бермуди

Громіздкі черевики

Таке взуття, хоч і трендове, може порушити вишуканий та елегантний вигляд зрілої жінки.

Громіздкі черевики

Речі у молодіжному стилі

Одяг такого роду не надає молодості та привабливості. Навпаки, зрілі жінки, одягнені в укорочені кофти та високі підбори, можуть мати недоречний вигляд.

Речі у молодіжному стилі

Квітковий принт

Жінка сорока років у яскравому квітковому принті має дещо дивний та недоречний вигляд.

Квітковий принт халат

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Теги:
#Мода #Стиль #Антітренд