Зніміть це негайно: якщо вам за 40, ці речі вас точно зістарять (фото)

Такий одяг ніяк не додаватиме молодості та краси

Як досягти вражаючого вигляду для жінки середнього віку? Перш за все, стилісти радять провести ревізію свого гардероба і позбавитися речей, які можуть надавати вам зайві роки.

Відмовляйтеся від таких речей, якщо вам за сорок, тому що вони можуть спотворити вашу подобу, надаючи зайві роки, пише tsn. Обговорімо, що слід уникати в одязі, якщо вам за сорок.

Капрі

Вони не найкраще підкреслюють фігуру. Крім того, капрі, окрім того, що давно втратили актуальність, візуально вкорочують ноги.

Бермуди

Ще одним небажаним елементом гардероба є бермуди, що також вкорочують ноги і надають образу зайвих років. Позбутися їх рекомендується якнайшвидше.

Громіздкі черевики

Таке взуття, хоч і трендове, може порушити вишуканий та елегантний вигляд зрілої жінки.

Речі у молодіжному стилі

Одяг такого роду не надає молодості та привабливості. Навпаки, зрілі жінки, одягнені в укорочені кофти та високі підбори, можуть мати недоречний вигляд.

Квітковий принт

Жінка сорока років у яскравому квітковому принті має дещо дивний та недоречний вигляд.

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