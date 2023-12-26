Доповнять будь-який образ: стильні та універсальні светри, які мають бути в гардеробі взимку

Головні тренди светрів у зимовій моді

Одна з базових речей у зимовому гардеробі – це теплий та затишний светр. Моделей цього предмета гардеробу багато, кожна модниця знайде собі щось до душі. Ми вже розповідали, з чим поєднувати вовняні спідниці взимку, а сьогодні ділимося, які светри будуть на піку трендів цієї зими.

Як пише "Телеграф", є декілька особливо популярних моделей светрів, які будуть в тренді взимку 2024 року. Пропонуємо дізнатися про них детальніше.

Светр-кардиган

Це дуже зручна модель зимового светра у вигляді накидки на ґудзиках або без них. Цієї зими вибирайте базові відтінки, типу білого, чорного або бежевого. Поєднувати кардиган можна як з джинсами, так і з сукнями та спідницями.

Фото: Pinterest

Светр-поло

Такі светри вже кілька сезонів не втрачають актуальності, вони дуже полюбилися трендсеттерам та інфлюенсерам по всьому світу. Светр-поло чудово поєднується з лосинами, вузькими джинсами та класичними брюками.

Фото: Pinterest

В’язаний светр

Створювати теплі та затишні светри можна за допомогою в’язаних светрів. Вони чудово вплітаються в сучасні образи, як із джинсами, так і зі спідницями, і підходять практично до будь-якого верхнього одягу.

Фото: Pinterest

Светр-туніка

Залежно від довжини, туніки можна вдягати зі штанами, а можна використовувати як окремий елемент гардероба — з колготками або лосинами. Вибирайте яскраві або бежеві відтінки та натуральні тканини, тоді точно будете у тренді.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, як стильно вплітати в образи різдвяний светр. Як носити забавні різдвяні светри цієї зими.