Це буде жахливо: ідеї манікюру на Новий рік, які потрібно залишити у минулому (фото)

Такий дизайн має дешевий та недоречний вигляд не лише на святах

Тенденції в манікюрі так само непостійні, як і в будь-якій іншій галузі моди. Однак існує кілька стилів, які безперечно варто зберегти до кращих часів. Такі ідеї манікюру більше неактуальні та на нігтях мають дуже дешевий вигляд.

З настанням зими багато хто прагне надати своєму образу новорічного настрою за допомогою незвичайного манікюру. З усім тим, не всі дизайни зберігають свою популярність рік у рік. Деякі варіанти декору давно пішли в минуле і мають неактуальний і навіть безглуздий вигляд, пише kobieta.gazeta.

Перебір з візерунками та малюнками

Багато модниць вважають за краще прикрашати свої нігті сніжинками, мереживом з білого лаку та стразами. Однак нині такий дизайн має не тільки дуже дешевий вигляд, але й недоречний. Відмовтеся від надлишку малюнків та надмірно насиченого дизайну. Віддайте перевагу мінімалізму.

Поєднання кольорів

Експерти рекомендують уникати надлишку яскравих елементів. Якщо ви вже вибрали блискучу втирку, використання візерунків на нігтях може виявитися невдалим рішенням. Особливо не рекомендується поєднання білого кольору із блискучим мідним лаком. Якщо вам хочеться додати малюнки снігу, краще спробувати їх у поєднанні з блакитними, ніжно-рожевими або бежевими відтінками.

Раніше ми писали про тренди новорічного манікюру. У моді зараз різні види "французького" покриття та вся палітра червоного кольору.