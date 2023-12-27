Зухвалість та елегантність в одному образі: з чим носити грубі черевики-берці цієї зими (фото)

Дізнайтесь як і з чим носити черевики-берці взимку

Вже не перший сезон у тренді серед модниць грубі чорні черевики у стилістиці берців. Це взуття виглядає трохи зухвалим, але дуже зручне для зими і дозволяє створювати елегантні образи при правильному комбінуванні. Ми вже розповідали, з чим поєднувати вовняні спідниці взимку, а сьогодні ділимося, як вплітати в образи зухвалі черевики-берці.

Як пише "Телеграф", такі черевики з масивною підошвою можна використовувати як для street style, так і для більш елегантних образів. Пропонуємо розібратися докладніше, як і з чим носити чорні черевики.

З класичними брюками

Грубі черевики можна і потрібно поєднувати з класичними моделями штанів, причому як з ширшими моделями, так і з облягаючими. Такий образ чудово підійде як для офісу, так і для походу на побачення.

Фото: Pinterest

З сукнями та спідницями

Грубі черевики з трикотажною сукнею або вовняною спідницею виглядатимуть одночасно і елегантно і з ноткою зухвалості. Краще грати на контрасті та вибирати світлі відтінки суконь та поєднувати їх з масивними чорними черевиками.

Фото: Pinterest

З джинсами

Джинси — найпрактичніший варіант для поєднання з черевиками-берцами. Ідеально, якщо джинси вузькі та укорочені, але якщо довгі – їх можна акуратно підкатати. Тоді головним акцентом образу стануть саме черевики.

Фото: Pinterest

З верхнім одягом

Взимку дуже важливо тепло одягатися, тому потрібно вдало підібрати верхній одяг до грубих черевиків-берців. Таке взуття чудово виглядатиме з пуховиками оверсайз, еко-шубою або класичним пальто.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, як стильно вплітати в образи різдвяний светр. Для святкового настрою навіть у робочі дні.