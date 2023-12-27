У новорічну ніч ви будете королевою стилю: п’ять блискучих святкових образів (фото)

Пропонуємо святкові стилізації від відомого фешн-експерта

Новорічна ніч неухильно наближається, і залишилося зовсім небагато часу подумати над стильними образами до свят. Для тих, хто хоче трохи "нарядитися" цього року і виглядати особливо, пропонуємо добірку з модними образами від українських брендів.

Як зазначив у своєму блозі в Instagram стиліст Матвій Калугін, ці образи підходять і для корпоративів, і для святкувань у компанії друзів. Фешн-експерт наголосив, що не обов’язково купувати ці речі у брендів — можна знайти схожі у своїй шафі, надихнувшись прикладом стилізації. Також він закликав не обмежувати себе у поєднаннях!

Що одягнути на Новий рік 2024, щоб виглядати модно

1. Боді Mon Cheri, 2250 грн; спідниця Malva Florea, 8000 грн; туфлі Hvóya, 5600 грн; сумка Mantica, 6640 грн; браслет Cabanchi.com, 389 грн.

У такому вбранні ви сяятимете

2. Піджак One by One, 3190 грн; боді O. Taje, 1899 грн; штани Sayya, 7650 грн; слінгбеки, 3300 грн; сумка Bevza, 325 €; сережки Gepur, 499 грн.

Стильний і суворий, але шикарний образ

3. Сукня One by One, 2590 грн; чоботи Kachorovska, 7900 грн; сумка Uyava, 4500 грн; шпилька Gepur, 599 грн; сережки Iva, 3490 грн.

Грайливо-кокетливий образ

4. Сукня-сліп Coosh, 4200 грн; слінгбеки Estro x Must Have, 4999 грн; сумка Juna, 5800 грн; чокер Grains de Verre, 55 $.

Елегантне вбрання для святкової вечірки

Образ 5. Піджак Kolosova, 18000 грн; майка Jul, 589 грн; джинси Mon Cheri, 2250 грн; лофери Estro, 3470 грн; сумка Verbena, 4700 грн; кулон Gunia, 4600 грн.

Святковий образ у стилі кежуал

Раніше "Телеграф" розповідав, як красиво нафарбувати нігті на свято. Дивіться добірку дизайнів манікюру на Новий рік 2024 у наступній статті та надихайтеся світом чарівництва та яскравих фарб!