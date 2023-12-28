Ювелірні тенденції 2024: модні прикраси

Які ювелірні прикраси будуть у тренді в наступному році

Прикраси — безперечно одна з найголовніших деталей будь-якого образу. Важливо, щоб вони були доречними та лаконічними. Які кольори будуть модними у 2024, ми вже розповідали раніше. Тепер поговоримо про трендові прикраси наступного року.

Ювелірні прикраси здатні зробити будь-який аутфіт більш стильним та особливим. Про це пише Місто.

Модні прикраси 2024

Квіткові елементи

У 2024 році ювеліри надихнуться природою. Тому стануть модними квіти на каблучках, сережках, браслетах. Якщо ви полюбляєте ніжність — цей тренд однозначно для вас.

Квіткові сережки

Мінімалізм

Наступний сезон стане справжньою знахідкою для прихильників мінімалізму. Будуть модними дизайни з сучасними силуетами. Підвіски, браслети-ланцюжки, сережки-гвоздики в оновленому вигляді стануть новою сучасною модною тенденцією.

Мінімалістична каблучка

Браслет

Цей тренд вже популярний кілька років. Особливо такі варіанти прикраси, які передбачають колекціонування різних підвісок, що чіпляються на браслет. такі прикраси гарно поєднуються й з іншими прикрасами та аксесуарами.

Браслет з підвісками

Висячі сережки

Вже багато сезонів підряд висячі сережки на піку популярності. Особливо кільця. В наступному сезоні також є місце для них. Різні дизайни таких сережок дуже елегантні та підходять для різних образів: як повсякденних, так і святкових.

Висячі сережки

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