Манікюр на зиму: як елегантно прикрасити довгі нігті та бути в тренді (фото)

Яскраві ідеї манікюру на зиму

Деякі дівчата якраз на зиму відпускають довжину нігтів, оскільки влітку довгі нігті можуть приносити дискомфорт. Для модниць із довгими нігтями є кілька трендів, які будуть у манікюрі взимку 2024 року. Ми вже розповідали про ідеї манікюру на Новий рік, а сьогодні ділимося трендами манікюру на зиму 2024 року.

Як пише "Телеграф", цієї зими на піку трендів будуть мигдальні форми нігтів, проте акуратний квадрат теж не втрачає своєї актуальності. Що стосується відтінків та дизайнів, то тут є де розгулятися.

Червоний манікюр

Червоний — це незмінна класика для модниць по всьому світу. Такий манікюр чудово виглядає як на коротких, так і на довгих нігтях. Можна також пограти з блискітками та світловими ефектами на нігтях.

Фото: Pinterest

Нюд із золотом

Нюдовий манікюр зробить будь-який ваш образ елегантним та стильним. Доповнити такий манікюр можна золотистими елементами, щоб максимально бути в тренді.

Фото: Pinterest

Усі відтінки блакитного

Взимку блакитні відтінки у манікюрі виходять на пік популярності. Тут є місце для експериментів і з глибиною відтінків, і з декоративними елементами, і з блискітками.

Фото: Pinterest

Геометричний дизайн

Яскраві геометричні лінії, малюнки та принти не втрачають своєї актуальності цього сезону. Такий манікюр підійде для сміливих модниць, які не бояться бути у центрі уваги та виділятися.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав про манікюр у стилі "вирви очей". Ці зухвалі ідеї дизайнів нігтів для найсміливіших модниць.