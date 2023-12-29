Червоні акценти - новий тренд: що модно взимку 2023-2024

Що носити цієї зими

Все частіше можна помітити, що сучасні модниці не бояться виділятися з натовпу та виглядати яскраво. Тепер сміливо можна додавати червоні акценти до нюдових образів. І це однозначно радує екстравагантних модників. А раніше ми розповідали, які кольори будуть модними у 2024.

Якщо ви досі думаєте, що зима — не сезон для стильних нарядів, ви помиляєтеся. Ми разом з Liga розповідаємо, як взимку вдягатися модно і не нехтувати теплом.

Що у тренді взимку 2023-2024

Вінтажні шуби та "дуті" пуховики

Найголовніше підбирати шубу чи пуховик "під себе". Відштовхуйтеся від власних уподобань. Шуби в більшості носять жінки, чоловіки не дуже люблять хутро для кожного дня. Щодо пуховиків, зараз модні великі об’єми. Що стосується кольору, то у тренді зараз червоний і шоколадний.

Трендовий червоний пуховик

Довгі шарфи та чепчики з лелітками

Головні убори тепер стали головним елементом базового гардероба. Обирайте капори, кепі чи хустки. Особливо актуальні зараз — чепчики з паєтками.Що стосується шарфів, то червоний колір зараз у тренді. Варто обирати довгі варіанти, що зав’язуються поверх куртки.

Трендовий червоний шарф

Рукавички

Рукавички теж стали базовим елементом гардероба, хоч і раніше їх ігнорували. У тренді зараз — довгі рукавички акцентних кольорів.

Довгі трендові руквички

Яскраві колготи та мереживні панчохи

Взимку цьогоріч став актуальним неочікуваний тренд на колготи червоного або синього кольору. Також модними стали гетри, що довші за чоботи або шкарпетки.

Трендові червоні колготи

Раніше "Телеграф" розповідав про модні тренди цієї зими. Андре Тан поділився, що цьогоріч актуально.