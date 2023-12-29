Рік Дракона: манікюр із символом 2024 року, який вам точно захочеться повторити (фото)

Найвибагливіші дами знайдуть "свій" щасливий дизайн

Новорічний сезон — це період магії, радості та можливості преобразити себе, у тому числі за допомогою оригінального дизайну нігтів. Один із найбільш вражаючих та символічних варіантів новорічного манікюру – це оздоблення із зображенням дракона – зодіакального символу 2024 року.

Дизайн нігтів із зображенням драконів на Новий рік стає чудовим способом внести трохи чаклунства та символіки у ваш образ у святковий вечір. Цей стиль не тільки привабливий, але й надає вам впевненості та відчуття удачливості, адже дракон у китайській культурі є символом сили та удачі.

Існує різноманітність методів для втілення зображення драконів у дизайні нігтів. Наприклад, можна застосувати мініатюрні наклейки або створити малюнок дракона вручну, використовуючи акрилові фарби або гель-лак. Додатково можна внести блиск та об’єм, скориставшись стразами або 3D-акцентами, щоб надати дизайну нігтів ще більше глибини та динаміки.

Вибір колірної гами для дизайну нігтів із мотивами драконів може бути різноманітним. Однак найчастіше застосовуються насичені відтінки, такі як червоний, золотий, чорний та зелений, щоб надати манікюру вражаючого та вишуканого вигляду.

Раніше ми писали про тренди новорічного манікюру. У моді зараз різні види "французького" покриття та вся палітра червоного кольору.