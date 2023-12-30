Чоловіча мода 2024: п'ять теплих формул, які варто втілити цієї зими (фото)

Розповідаємо, як створити теплий, але стильний образ чоловікам узимку

Питання "Як одягатися тепло, але стильно взимку?" турбує не лише жінок. Для чоловіків створення зимових образів також челендж. Здебільшого чоловіки віддають перевагу теплу та комфорту, тому створення стильних образів на зиму іноді здається нездійсненною місією.

Однак експерти блогу про моду і стиль PUMP підготували декілька стильних і комфортних формул чоловічих аутфітів, які з легкістю можна адаптувати в гардероб. Серед поєднань можна обрати комплекти як і на прохолодніші, так і на тепліші дні, з кежуальною або офіційною ноткою.

Що і як одягати чоловікам взимку 2024

Пальто + футболка + джемпер + брюки + лофери Пальто + светр + брюки + кросівки Куртка + сорочка + светр + брюки + чоботи Пальто + джемпер + светр на плечі + джинси + лофери Куртка + джемпер + вельветові брюки + лофери

До речі, ці формули образів з легкістю можна адаптувати і в жіночий гардероб. Раніше "Телеграф" розповідав про 9 зимових формул для жінок, які будуть актуальними в цьому зимовому сезоні та підійдуть кожній.