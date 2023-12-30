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Чоловіча мода 2024: п'ять теплих формул, які варто втілити цієї зими (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Взимку мати стильний вигляд варто не лише жінкам Новина оновлена 30 грудня 2023, 07:53
Взимку мати стильний вигляд варто не лише жінкам. Фото Freepik

Розповідаємо, як створити теплий, але стильний образ чоловікам узимку

Питання "Як одягатися тепло, але стильно взимку?" турбує не лише жінок. Для чоловіків створення зимових образів також челендж. Здебільшого чоловіки віддають перевагу теплу та комфорту, тому створення стильних образів на зиму іноді здається нездійсненною місією.

Однак експерти блогу про моду і стиль PUMP підготували декілька стильних і комфортних формул чоловічих аутфітів, які з легкістю можна адаптувати в гардероб. Серед поєднань можна обрати комплекти як і на прохолодніші, так і на тепліші дні, з кежуальною або офіційною ноткою.

Що і як одягати чоловікам взимку 2024

  1. Пальто + футболка + джемпер + брюки + лофери
  2. Пальто + светр + брюки + кросівки
  3. Куртка + сорочка + светр + брюки + чоботи
  4. Пальто + джемпер + светр на плечі + джинси + лофери
  5. Куртка + джемпер + вельветові брюки + лофери
чоловік у куртці
чоловік у кофті
чоловік у пальто
чоловік у плащі
чоловік у пальто
чоловік у чорному пальто
чоловік у бежевому плащі
чоловік у пальті
чоловік у чорній куртці
чоловік у шапці і сірому пальті

До речі, ці формули образів з легкістю можна адаптувати і в жіночий гардероб. Раніше "Телеграф" розповідав про 9 зимових формул для жінок, які будуть актуальними в цьому зимовому сезоні та підійдуть кожній.

Теги:
#Чоловіки #Мода #Тренди #Формули