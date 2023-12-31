Що одягнути в новорічну ніч, якщо набридли сукні: яскраві та стильні ідеї образів (фото)

Не обов’язково зустрічати Новий рік у сукні

Вже сьогодні зустрічатимемо Новий 2024 рік. Якщо ще не придумали, що вдягнути новорічну ніч, ще є час подумати про це. Ми вже розповідали, у яких кольорах зустрічати рік Дракона 2024 року, а сьогодні ділимося ідеями образів, але без суконь.

Як пише "Телеграф", не всі дівчата люблять носити сукні, і навіть новорічної ночі не всі хочуть одягати цей предмет гардеробу. Вихід є – ділимося ідеями, як виглядати стильно та комфортно без суконь.

Спідниця замість сукні

Для ошатного образу новорічної ночі альтернативою сукні може стати спідниця. Обирайте спідниці середньої довжини і доповнюйте їх яскравими блискучими блузами. Підійде також зворотний варіант, де спідниця з паєтками, а верх більш стриманий.

Фото: Pinterest

Брючний костюм/образ зі штанами

Жіночності та елегантності образам додадуть класичні чорні штани, які можна поєднувати з яскравішим верхом. Стильно виглядатимуть також білі класичні штани з яскравою блузою та піджаком.

Фото: Pinterest

Образи з джинсами

Навіть улюблені та зручні джинси можна стильно вплести у новорічний образ. Джинси будуть чудово виглядати, як зі строкатою блузою, так і з кумедним светром з оленями.

Фото: Pinterest

Піжамний стиль

Якщо зустрічаєте Новий рік удома, гарна піжама – ідеальне вбрання. Красива шовкова піжама з пір’ям виглядатиме не менш ошатною, ніж розкішна сукня, а ще вам буде в ній комфортно.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, як у новорічну ніч стати королевою стилю. П’ять блискучих святкових образів.