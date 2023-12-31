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Стильний, шикарний, у тренді: топ-10 ідей манікюру на зиму, які додадуть градус стилю у ваш образ (фото)

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
Дата публікації
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Автор
Дизайн нігтів зима 2024 — фото, новинки дивіться у добірці Новина оновлена 31 грудня 2023, 16:03
Дизайн нігтів зима 2024 — фото, новинки дивіться у добірці. Фото Freepik

Зібрали ідеї нейл-арту у відтінках, які любить Зелений Дерев’яний Дракон та трендових кольорах

Зима 2024 приносить із собою нові тенденції у світі манікюру, граючи зі стилями та кольоровими рішеннями. Цей сезон відрізняється вишуканими, ніжними та елегантними ідеями нейл-арту. Нижче наведені дизайни є вершиною останніх тенденцій зимового манікюру, натхнених модними трендами.

Модний манікюр на зиму 2024 року

  • Вишуканий дизайн з блискітками та візерунками. Гру світла і тіні доповнюють тонкі візерунки, які надають неповторності вашим нігтям.
Манікюр на довгі нігті
Стильний манікюр для витончених леді
  • Ніжний дизайн у нюдових тонах. Цей дизайн поєднує мінімалізм та витонченість. Нюдові відтінки підкреслюють природну красу нігтів, надаючи образу жіночності та вишуканості.
манікюр на квадратні нігті
Такий дизайн майстри називають "тиха розкіш"
  • Класичний сірий. Це універсальний вибір, який відображає елегантність та стриманість. Цей дизайн – втілення простоти та стилю.
манікюр на дуже короткі нігті зима 2024
Сірий — один із трендових кольорів цього сезону
  • Стильні золоті акценти. Ефектні золоті вкраплення додають розкіш та елегантність. Вони надають святкової нотки навіть найпростішому манікюру.
манікюр на овальні нігті зима 2024
Розкішний дизайн підкреслить ваш образ
  • Шикарний сріблястий дизайн. Срібні відтінки на нігтях – це джерело блиску та розкоші. Цей дизайн є досконалим балансом між яскравістю і вишуканістю.
модний дизайн манікюру на дуже довгі нігті зима 2024
Шикарний манікюр приверне усі погляди
  • Квадратний френч. Класичний французький манікюр набуває нового втілення у формі квадратних нігтів. Цей дизайн поєднує в собі стиль та строгість, витонченість та елегантність.
Французький манікюр на квадратні нігті
Класика, не схильна до часу
  • Ідеальний стиль. Цей дизайн у кольорах Дерев’яного Дракона відбиває досконалість у кожній деталі. Він ідеально доповнює образ, підкреслюючи витонченість та акуратність.
коричневий манікюр на квадратні нігті
Стриманий та елегантний дизайн доповнить ваш образ
  • Модний дизайн у кольорах Зеленого Дракона. Яскраві відтінки у кольорах символу 2024 року додадуть неповторного акценту вашому образу, створюючи енергійне та стильне враження.
модний дизайн на овальні нігті зима 2024
Символ року любить зелений, коричневий та золотий колір
  • Розкішний трендовий колір. Цей дизайн надає вишуканості та ексклюзивності кожному вашому нігтю.
манікюр на короткі квадратні нігті
Цього сезону модний червоний колір - від алого до винно-бордового
  • Сяйниста магія. Ця ідея поєднує ніжні відтінки з блиском і надає витонченого та стильного вигляду вашому манікюру.
красивий манікюр на довгі нігті
Чари на ваших нігтях притягнуть усі погляди

Раніше "Телеграф" опублікував фото ідей манікюру з Драконом на 2024 рік. Дивіться добірку в наступній статті та знайдіть свій дизайн для наснаги!

Теги:
#Мода #Манікюр #Тренди