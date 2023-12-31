Пучок чи голівудська хвиля? Яка зачіска ідеально підходить для зустрічі Нового року 2024(фото)

Варіанти засічок для святкування Нового року 2024

Коли вбрання вже обрано і манікюр зроблено — залишається визначитися з зачіскою. Це завжди важке завдання для кожної дівчини, адже треба підібрати зачіску і під форму обличчя, і під очі, і під образ.

Зараз в зачісках актуальні природність та невимушеність. Тому і на Новий рік варто обирати нескладні та спокійні варіанти. Про це розповіли на ТСН.

Як підібрати зачіску

Під час вибору зачіски зверніть увагу на довжину волосся, форму обличчя та фасон сукні. Якщо ваше новорічне вбрання з відкритими плечима чи оголеною спиною, краще розпустити волосся. Якщо ж сукня закрита та довга, зробіть пучок.

Варіанти зачісок

Голівудська хвиля

Ця зачіска зробить будь-який образ елегантним та розкішним. Не варто робити дуже об’ємні локони біля обличчя — це зробить візуально вас круглішою і буде заважати.

Голівудська хвиля

Пучок

Тут важливий ваш вибір. Можна зробити низький, високий, гладкий чи об’ємний. Головне — не надто охайний.

Легка зачіска для Нового року

Ретро зачіски

Укладки в стилі ретро зараз дуже актуальні. Така зачіска ідеально підійде до романтичного образу та додасть вам елегантності. Також варто намалювати червоні губи під такий ретро-образ.

Гарний варіант зачіски для світкування Нового року

Ефект мокрого волосся

Ця зачіска для тих, хто любить привертати увагу до себе. Вона пасує для короткого волосся. Також до такого образу підійде червона помада. Вона додасть акценту.

Зачіска з ефектом мокорого волосся

Раніше "Телеграф" розповідав, який манікюр зробити на Новий рік. Ми поділилися трендовими ідеями.