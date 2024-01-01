Модні тренди січня 2024: який одяг носити цього місяця
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У моді — затишний одяг, зокрема светри та кардигани великої в’язки
У січні 2024 року зберігаються модні напрямки, актуальні у 2023 році. Одяг продовжує дотримуватися принципів комфорту, натуральності та практичності. Проте варто пам’ятати, що вибір стилю в одязі – це питання особистого смаку. Головне, щоб ваш вибір приносив вам задоволення, а одяг підіймав впевненість і був вам комфортним.
Є 4 основні тренди, які будуть актуальні у першому місяці нового року, пише kliker. Це:
- Оверсайз залишається дуже популярним трендом, перевага надається вільним та об’ємним силуетам.
- Практичність також знаходить своє відображення в моді, де цінується зручний і функціональний одяг, що підходить для повсякденного життя.
- Екологічність набуває значущості, перевага надається одягу з натуральних та екологічно чистих матеріалів.
- Що стосується колірної палітри, у тренді яскраві та насичені відтінки.
Що в моді у січні 2024
Сукні вільного крою з натуральних тканин
Куртки-бомбери та куртки-авіатори
Джинси з високою посадкою
Светри та кардигани великої в’язки
Взуття на плоскій підошві
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