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Модні тренди січня 2024: який одяг носити цього місяця

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Светр підійде для холодної пори року
Светр підійде для холодної пори року. Фото Freepik

У моді — затишний одяг, зокрема светри та кардигани великої в’язки

У січні 2024 року зберігаються модні напрямки, актуальні у 2023 році. Одяг продовжує дотримуватися принципів комфорту, натуральності та практичності. Проте варто пам’ятати, що вибір стилю в одязі – це питання особистого смаку. Головне, щоб ваш вибір приносив вам задоволення, а одяг підіймав впевненість і був вам комфортним.

Є 4 основні тренди, які будуть актуальні у першому місяці нового року, пише kliker. Це:

  1. Оверсайз залишається дуже популярним трендом, перевага надається вільним та об’ємним силуетам.
  2. Практичність також знаходить своє відображення в моді, де цінується зручний і функціональний одяг, що підходить для повсякденного життя.
  3. Екологічність набуває значущості, перевага надається одягу з натуральних та екологічно чистих матеріалів.
  4. Що стосується колірної палітри, у тренді яскраві та насичені відтінки.

Що в моді у січні 2024

Сукні вільного крою з натуральних тканин

Сукня вільного крою з натуральних тканин

Куртки-бомбери та куртки-авіатори

Куртка бомбер

Джинси з високою посадкою

Джинси з високою посадкою

Светри та кардигани великої в’язки

Светр великий в’язання

Взуття на плоскій підошві

Взуття на плоскій підошві

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Теги:
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