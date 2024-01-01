Зимовий френч, мармур і не тільки: 4 тренди манікюру зроблять ваші руки найкрасивішими (фото)

Він ідеальний не лише для свят

Нові тенденції у світі манікюру продовжують виділятися мінімалістичним стилем. Майстри нейл-арту заявляють, що цієї зими актуальні світлі та темні відтінки, проте важливо, щоб дизайн був помірним.

У 2024 році цього сезону на піку популярності простота і розкішна досконалість, пише tsn. Розповідаємо, який манікюр у трендах цієї зими.

1. Зимовий френч

Сюди входить класичний французький манікюр із традиційною базою та обрамленням у будь-якому насиченому кольорі. Як альтернатива, можна вибрати французький манікюр чорного відтінку з кристалами, втиранням або френч-омбре з блискучим пилом.

2. Манікюр у стилі мінімалізму

Стриманий декор сьогодні на піку популярності і такий манікюр буде доречний як у повсякденні, так і на святкові заходи. Прості геометричні візерунки або невелика кількість блискіток стануть вишуканим доповненням.

3. Манікюр "светр"

Манікюр, натхненний в’язанням, чудово поєднується як у моновиконанні, так і у поєднанні з французьким стилем. Сюди також входить популярний тренд – манікюр у стилі битого скла.

4. Мармуровий манікюр

Цей дизайн знаходиться на вершині моди вже не перший сезон і збереже свою актуальність ще довгий час. Він чудово підійде для новорічних вечірок, відпустки та повсякденного носіння завдяки своїй помірності та яскравим відтінкам.

Раніше ми писали про антитренди святкового манікюру. Деякі дизайни давно пішли в минуле і зараз мають безглуздий вигляд.