Чорний манікюр для загадкових леді: як урізноманітнити темні дизайни нігтів (фото)

Цікаві ідеї зимового манікюру у темних тонах

Темний або чорний манікюр — вибір загадкових модниць. Навіть узимку можна носити темні відтінки на нігтях і залишатися у тренді. Ми вже розповідали, як елегантно прикрасити довгі нігті, а сьогодні ділимося, як урізноманітнити манікюр, якщо ви любите темні відтінки.

Професійний нейл-майстер може навіть із темного чи чорного манікюру зробити щось яскраве та святкове. Є безліч різних технік і елементів декору, якими можна скористатися, щоб прикрасити темні нігті.

Так, наприклад, чудовим варіантом можуть бути стрази або паєтки, якими можна декорувати кілька або всі нігті на руках, залежно від ваших уподобань.

Також можна використовувати різні втирки, ефект "котяче око" або топове покриття з блискітками або мерехтливими ефектами.

Ще один із способів урізноманітнити темний манікюр може стати чергування відтінків — коли більшість нігтів, наприклад, чорні, а один або два виконані в яскравішому відтінку. Також можна використовувати різні тематичні принти чи малюнки.

Ідеї, як урізноманітнити темний манікюр

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав про манікюр у стилі "вирви око". Зухвалі ідеї та фото дизайнів нігтів для сміливих модниць.