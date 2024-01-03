Кльош, рвані чи широкі? Які джинси в моді у 2024 році

Наймодніші фасони джинсів цього року

Джинси — той елемент гардероба, який є, мабуть, в кожного. Ці штани можна носити як на кожен день, так і у діловому стилі. Головне — вміти їх комбінувати з іншими речима. Раніше "Телеграф" розповідав про тренди на взуття у 2024. Тепер поговоримо про моду на штани.

Будь-який образ можна доповнити джинсами і він матиме чудовий вигляд. Які ж джинси будуть модними у 2024, розповіли на Апостроф.

Модні джинси 2024

Широкі та довгі джинси

Широкі джинси актуальні вже декілька сезонів підряд. Такі штани гарно поєднуються з майками, водолазками, лонгслівами. Наверх можна вдягнути куртку чи дублянку.

Широкі та довгі джинси

Білі джинси

На перший погляд здається, що білі джинси — лише для весни та літа, однак їх можна носити і взимку. Гарно поєднуються білі штани з деніму та чорні светри. Чудово до них пасуватиме шкіряна куртка. Доповнити цей образ можна уггами.

Білі джинси

Джинси з широкими підворотами

Такий варіант можна носити як з кросівками, так з лоферами і ботильйонами на підборах. Ці джинси можна зробити самостійно, підвернувши кінці або ж придбати готові.

Джинси з широкими підворотами

Джинси Клеш

Мода на такі джинси прийшла до нас з 2000-х. Цей фасон має простий, але водночас цікавий вигляд. Їх можна поєднувати з гольфами, светрами кардиганами.

Джинси кльош

Рвані джинси

Рвані джинси залишаться актуальними і в 2024 році. Вони мають стильний та сучасний вигляд. Гарно рвані джинси поєднуються з короткими светрами.

Рвані джинси

Раніше "Телеграф" розповідав про моду зими 2024. Ми поділилися цікавими трендами.