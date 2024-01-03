Кльош, рвані чи широкі? Які джинси в моді у 2024 році
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Наймодніші фасони джинсів цього року
Джинси — той елемент гардероба, який є, мабуть, в кожного. Ці штани можна носити як на кожен день, так і у діловому стилі. Головне — вміти їх комбінувати з іншими речима. Раніше "Телеграф" розповідав про тренди на взуття у 2024. Тепер поговоримо про моду на штани.
Будь-який образ можна доповнити джинсами і він матиме чудовий вигляд. Які ж джинси будуть модними у 2024, розповіли на Апостроф.
Модні джинси 2024
Широкі та довгі джинси
Широкі джинси актуальні вже декілька сезонів підряд. Такі штани гарно поєднуються з майками, водолазками, лонгслівами. Наверх можна вдягнути куртку чи дублянку.
Білі джинси
На перший погляд здається, що білі джинси — лише для весни та літа, однак їх можна носити і взимку. Гарно поєднуються білі штани з деніму та чорні светри. Чудово до них пасуватиме шкіряна куртка. Доповнити цей образ можна уггами.
Джинси з широкими підворотами
Такий варіант можна носити як з кросівками, так з лоферами і ботильйонами на підборах. Ці джинси можна зробити самостійно, підвернувши кінці або ж придбати готові.
Джинси Клеш
Мода на такі джинси прийшла до нас з 2000-х. Цей фасон має простий, але водночас цікавий вигляд. Їх можна поєднувати з гольфами, светрами кардиганами.
Рвані джинси
Рвані джинси залишаться актуальними і в 2024 році. Вони мають стильний та сучасний вигляд. Гарно рвані джинси поєднуються з короткими светрами.
Раніше "Телеграф" розповідав про моду зими 2024. Ми поділилися цікавими трендами.