Сумки через плече, кепки і не тільки: найбільш трендові аксесуари на 2024 рік
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Названо 5 наймодніших аксесуарів 2024 року
Новий 2024 рік тільки розпочався, а стилісти та дизайнери вже почали складати списки найтрендовіших речей та відтінків на цей рік. Так, серед фаворитів модні аксесуари, здатні доповнити будь-який образ. Ми вже розповідали про найбільші трендові сумки 2024 року, а сьогодні ділимося, які аксесуари будуть на піку трендів.
Серед найбільш актуальних аксесуарів у 2024 році — сумки через плече, кепки, квіткові елементи, ремені та пряжки, окуляри у великій оправі. Пропонуємо дізнатися про них детальніше.
Кепки
Справжнім трендом серед аксесуарів стануть кепки, тому зверніть увагу на цей головний убір у новому сезоні. Найкраще обирати кепки з натуральних матеріалів з незвичайним дизайном чи принтами.
Квіткові аксесуари
Великі квіткові елементи стануть "писком моди" у 2024 році. Модниці можуть сміливо робити великі квіткові аксесуари основним акцентом образу. А це можуть бути квіти у волоссі, у вигляді чокерів, прикрас, брошок тощо.
Великі ремені із пряжками
Мода циклічна і в тренди знову повертаються великі пряжки з нульових. Такі ремені з великими пряжками стануть чудовим доповненням ділових та вечірніх образів. Краще зупинитися на базових відтінках – чорному, білому, коричневому.
Сумка через плече
Цей аксесуар присутній у гардеробі практично завжди, але в 2024 році на перший план трендів вийдуть зручні сумочки через плече екстравагантних форм і відтінків.
Окуляри у великій оправі
Сонцезахисні окуляри у великих оправах із принтами та сміливим дизайном стануть головною фішкою модниць у 2024 році. Вони можуть стати головним акцентом будь-якого образу – від ділового стилю до street style.
Раніше "Телеграф" розповідав, які джинси в моді у 2024 році. Кльош, рвані чи широкі? Головне – вміти їх поєднувати з іншими речами.