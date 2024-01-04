Сумки через плече, кепки і не тільки: найбільш трендові аксесуари на 2024 рік

Названо 5 наймодніших аксесуарів 2024 року

Новий 2024 рік тільки розпочався, а стилісти та дизайнери вже почали складати списки найтрендовіших речей та відтінків на цей рік. Так, серед фаворитів модні аксесуари, здатні доповнити будь-який образ. Ми вже розповідали про найбільші трендові сумки 2024 року, а сьогодні ділимося, які аксесуари будуть на піку трендів.

Серед найбільш актуальних аксесуарів у 2024 році — сумки через плече, кепки, квіткові елементи, ремені та пряжки, окуляри у великій оправі. Пропонуємо дізнатися про них детальніше.

Кепки

Справжнім трендом серед аксесуарів стануть кепки, тому зверніть увагу на цей головний убір у новому сезоні. Найкраще обирати кепки з натуральних матеріалів з незвичайним дизайном чи принтами.

Фото: Pinterest

Квіткові аксесуари

Великі квіткові елементи стануть "писком моди" у 2024 році. Модниці можуть сміливо робити великі квіткові аксесуари основним акцентом образу. А це можуть бути квіти у волоссі, у вигляді чокерів, прикрас, брошок тощо.

Фото: Pinterest

Великі ремені із пряжками

Мода циклічна і в тренди знову повертаються великі пряжки з нульових. Такі ремені з великими пряжками стануть чудовим доповненням ділових та вечірніх образів. Краще зупинитися на базових відтінках – чорному, білому, коричневому.

Фото: Pinterest

Сумка через плече

Цей аксесуар присутній у гардеробі практично завжди, але в 2024 році на перший план трендів вийдуть зручні сумочки через плече екстравагантних форм і відтінків.

Фото: Pinterest

Окуляри у великій оправі

Сонцезахисні окуляри у великих оправах із принтами та сміливим дизайном стануть головною фішкою модниць у 2024 році. Вони можуть стати головним акцентом будь-якого образу – від ділового стилю до street style.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, які джинси в моді у 2024 році. Кльош, рвані чи широкі? Головне – вміти їх поєднувати з іншими речами.