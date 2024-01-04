Елегантність не лише у простоті: як урізноманітнити нюдовий манікюр блискітками та дизайнами (фото)

Цікаві ідеї нюдового манікюру

Не всі модниці люблять строкатий та яскравий манікюр, є ті, кому подобаються світлі та нюдові відтінки. Однак, можна урізноманітнити навіть бежевий і стриманий манікюр, додавши йому трохи блиску і сяяння. Ми вже розповідали, як урізноманітнити темні дизайни нігтів, а сьогодні ділимося, як прикрасити світлі нігті.

Одним із способів урізноманітнити бежеве покриття можуть стати блискітки в різному їхньому прояві. Попросіть нейл-майстра зробити вам перламутрову втірку або омбре з блискіток. Так манікюр залишиться елегантним і світлим, проте матиме особливу принаду.

Також на світлих нігтях можна використовувати ефект "котячого ока". Обирайте прозорі відтінки з легким мерехтінням, тоді вони не будуть кидатися в очі, але підкреслять сяйво манікюру.

Розбавити нюдовий манікюр можна також мінімалістичними малюнками на нігтях, використанням спеціальної фольги або наклейок.

Про все це варто запитати у свого нейл-майстра. Або просто показати йому картинку того, що ви хочете побачити на своїх нігтях — професійний майстер точно знає, як реалізувати ідеї з блискітками і малюнками.

Ідеї дизайну нігтів з нюдовим покриттям

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, як елегантно прикрасити довгі нігті та бути у тренді. Ідеї манікюру для довгих нігтів.