Ціни як за нирку: Dior випустив ексклюзивну колекцію одягу (фото)

Кім Джонсон — незалежний дизайнер, який має талант передбачати тренди та створювати оригінальні речі

Нещодавно творці Vogue потішили гурманів екслюзивними смаколиками в елегантних коробках, а Dior не пас задніх і представив оригінальну капсульну колекцію Dior & Otani Workshop для справжніг стиляг. Її створив головний дизайнер чоловічого одягу Кім Джонсон разом із сучасним японським художником Отані.

Колекція яскравого одягу — суто для чоловіків. На сайті DIOR йдеться про те, що вироби чоловічої колекції сповнені життєрадісної енергії, прикрашені зображенням символу 2024 року – маленьким зеленим монстром, якого вигадав знаменитий скульптор.

Елементи одягу прикрашені невеличким зображенням дракона

Щоб отримати цю "життєрадісну енергію" в веселих кольорах, варто не жаліти грошей, бо ж стиль від Джонсона — це дорого.

Маленький дракон на одязі - чому б ні

Тож якщо ви хочете мати ексклюзивний вигляд, то ціни саме для вас: бомпер коштує 3200 доларів, футболка 1100, кеди 1350, а кепку можна придбати за 850.

Варто додати, що творець цього одягу, Кім Джонсон — незалежний дизайнер, який має талант передбачати тренди. Свого часу він вивів Louis Vuitton на новий рівень.

Кім Джонсон в оточенні моделей

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