Ціни як за нирку: Dior випустив ексклюзивну колекцію одягу (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Кім Джонсон — незалежний дизайнер, який має талант передбачати тренди та створювати оригінальні речі
Нещодавно творці Vogue потішили гурманів екслюзивними смаколиками в елегантних коробках, а Dior не пас задніх і представив оригінальну капсульну колекцію Dior & Otani Workshop для справжніг стиляг. Її створив головний дизайнер чоловічого одягу Кім Джонсон разом із сучасним японським художником Отані.
Колекція яскравого одягу — суто для чоловіків. На сайті DIOR йдеться про те, що вироби чоловічої колекції сповнені життєрадісної енергії, прикрашені зображенням символу 2024 року – маленьким зеленим монстром, якого вигадав знаменитий скульптор.
Щоб отримати цю "життєрадісну енергію" в веселих кольорах, варто не жаліти грошей, бо ж стиль від Джонсона — це дорого.
Тож якщо ви хочете мати ексклюзивний вигляд, то ціни саме для вас: бомпер коштує 3200 доларів, футболка 1100, кеди 1350, а кепку можна придбати за 850.
Варто додати, що творець цього одягу, Кім Джонсон — незалежний дизайнер, який має талант передбачати тренди. Свого часу він вивів Louis Vuitton на новий рівень.
Раніше "Телеграф" писав про тренди прикрас, які підвищать градус вашого стилю. П'ять модних та актуальних трендів прикрас, які додадуть цікавинку в образ і зроблять його сучасним.