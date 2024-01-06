В’язані, дорожні та мінімалістичні: які сумки найактуальніші у 2024

Названо найтрендовіші сумки у 2024

Сумка — дуже важливий елемент образу. Цей чудовий аксесуар може зробити аутфіт цікавішим та ідеально його доповнити. Раніше ми розповідали, що модно цієї зими. Тепер поговоримо про трендові сумки 2024.

Стилістка Олена Шевченко поділилася у своєму Instagram трендовими сумочками. Про це пише РБК.

Трендові сумки 2024

Універсальні. Це сумка без фурнітури або з мінімальною її кількістю. Такі аксесуари пасують до всього і у тренді цього року.

Мінімалістичні аксесуари зараз дуже актуальні

Клатч. Це не яскраві глянцеві варіанти з 2000-х, а прості та лаконічні моделі. Вони ідеально доповнюють незвичні аутфіти.

Клатчі повертаються в моду

В'язані. Навіть прості базові образи ця сумка зможе гарно доповнити. Такий аксесуар дозволить вам привернути до себе увагу.

Аксесуар дя тих, хто любить увагу

М’які сумки. Вони допоможуть створити розслаблений образ. Однак варто бути обережними, бо такий аксесуар додає зайвого об’єму.

Такі сумки доповнюють прості та елегантні образи

Дуже великі сумки. Цей тренд здивував багатьох. Однак саме цей аксесуар на піку популярності у 2024.

Великі сумки - це практично та зручно

Сумки з металевими заклепками. Така сумка не під все пасуватиме. Вона підійде до базових суконь та костюмів.

Аксесуар для сміливих модниць

Crossbody. Такі сумки залишають у тренді. Однак в цьому випадку треба вміти правильно обирати. Довжина ланцюжка повинна бути не короткою, а такою, щоб вистачало на ваш зріст. Сумка не повинна вас "душити".

Такі сумки точно не залишться без уваги у 2024

Сумки з ременями. Це досить цікавий тренд. Такі сумки не залишаться без уваги у багатьох модниць. Їх можна носити і з платтям, і гарно доповнити повсякденний образ з джинсами.

Простий та лаконічний тренд 2024

Раніше "Телеграф" розповідав, які кольори манікюру у тренді в 2024. Ми поділилися модними порадами.