Штучне хутро та тонкі шарфи: що вийде з моди у 2024 році
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Що в цьому році краще не носити
Настав час придивлятися до нових трендів 2024. Якщо ви хочете виглядати стильно, саме зараз варто переглянути свій гардероб і позбавитися від того, що вже не в моді. Багато речей та аксесуарів втратили свою актуальність.
2024 рік у модному плані покладає великі надії. Він обіцяє бути набагато яскравішим та екстравагантнішим, ніж попередні. Про це розповіли на ТСН.
Що вийде з моди у 2024
Шапки з напуском
Упродовж кількох сезонів підряд ці шапки були на піку популярності. Однак зараз стилісти радять відмовитися від них, оскільки вони не додають краси образу.
Тонкі ланцюжки
Мінімалістичні тонкі ланцюжки — тепер не в моді. Зараз варто змінити їх на масивні ланцюжки великого плетіння.
Непомітний годинник
Маленькі годинники з мінімалістичним дизайном тепер не у тренді. Своєї популярності набирають складні та сміливі оздоблення.
Аксесуари зі штучного хутра
Тепер варто забутися про сумки, взуття та інші аксесуари, що мли на собі штучне хутро. У 2024 це вже не тренд.
Тонкі шарфи
Настав час позбутися від тонких шарфів для краси. Варто зробити вибір на користь об’ємних шарфів крупної в’язки. Якщо ви любите ефектні образи, можна обрати варіант з малюнком.
Подвійні гаманці
Тепер гаманці, що складаються навпіл, не в моді. Експерти радять обирати тонкий футляр для карток. В ньому можна зберігати все необхідне.
Раніше "Телеграф" розповідав, який одяг модний в січні 2024. Ми поділилися трендами цього місяця.