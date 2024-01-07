Штучне хутро та тонкі шарфи: що вийде з моди у 2024 році

Що в цьому році краще не носити

Настав час придивлятися до нових трендів 2024. Якщо ви хочете виглядати стильно, саме зараз варто переглянути свій гардероб і позбавитися від того, що вже не в моді. Багато речей та аксесуарів втратили свою актуальність.

2024 рік у модному плані покладає великі надії. Він обіцяє бути набагато яскравішим та екстравагантнішим, ніж попередні. Про це розповіли на ТСН.

Що вийде з моди у 2024

Шапки з напуском

Упродовж кількох сезонів підряд ці шапки були на піку популярності. Однак зараз стилісти радять відмовитися від них, оскільки вони не додають краси образу.

Шапки з напуском варто відкласти

Тонкі ланцюжки

Мінімалістичні тонкі ланцюжки — тепер не в моді. Зараз варто змінити їх на масивні ланцюжки великого плетіння.

Мінімалістичні тонкі ланцюжки тепер не модні

Непомітний годинник

Маленькі годинники з мінімалістичним дизайном тепер не у тренді. Своєї популярності набирають складні та сміливі оздоблення.

Маленкі годинники краще замінити на масивні

Аксесуари зі штучного хутра

Тепер варто забутися про сумки, взуття та інші аксесуари, що мли на собі штучне хутро. У 2024 це вже не тренд.

Штучне хутро краще відкласти

Тонкі шарфи

Настав час позбутися від тонких шарфів для краси. Варто зробити вибір на користь об’ємних шарфів крупної в’язки. Якщо ви любите ефектні образи, можна обрати варіант з малюнком.

Тонкий шарф краще замінити на об'ємний

Подвійні гаманці

Тепер гаманці, що складаються навпіл, не в моді. Експерти радять обирати тонкий футляр для карток. В ньому можна зберігати все необхідне.

Подвійні гаманці - антитренд 2024

Раніше "Телеграф" розповідав, який одяг модний в січні 2024. Ми поділилися трендами цього місяця.