Грандіозне повернення: які речі з минулих сезонів будуть модними у 2024

У 2024 році екстравагантність та яскраві кольори у тренді

У 2024 році можна не боятися виділятися та виглядати яскраво. В моді — насичені кольори та сміливі тренди. Є й ті речі, які повертаються у моду з попередніх сезонів. Тому перегляньте свою шафу. Можливо, ці нові-старі тренди у вас є.

Цьогоріч яскраві тренди точно будуть у гардеробі у сміливих модниць. Про це пише ТСН.

Які тренди з минулого повертаються у 2024

Багатошарові браслети

Стилісти радять замість одного мінімалістичного браслета носити відразу кілька. Це не обов’язково золото чи срібло. В цьому році модні аксесуари з різних матеріалів. І намистини, і шкіра, і тканина, і метал. Також можна створювати оригінальні образи, поєднуючи стилі.

Багатошарові браслети замінити мінімалістичні тонкі ланцюжки

Клатчі-конверти

Піку своєї популярності вони набрали у 2010 році. Однак з часом про них поступово стали забувати. Проте цього року такі оригінальні варіанти сумочок знову актуальні та будуть у гардеробі кожної.

Клатчі-конверти повертаються в моду у 2024

Панамки

Цей тренд нульових вже був актуальним минула кілька сезонів. Однак і цього року вони не втрачають своєї популярності через універсальність. Їх можна додавати в різні образи, створюючи стильні та зручні аутфіти.

Панами знову в тренді

Раніше "Телеграф" розповідав, що вийде з моди у 2024. Ми поділилися антитрендами цього року.